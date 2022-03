Kuczynski: “Kenji me dijo que él y su familia esperaban que su padre pudiera recibir el indulto”

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski señaló durante su intervención como testigo en el juicio contra Kenji Fujimori y otros excongresistas por el caso Mamanivideos que, entre febrero o marzo de 2017, el hijo del exdictador Alberto Fujimori lo visitó en Palacio de Gobierno para hacer donativos por el fenómeno de El Niño Costero. En ese momento, según Kuczynski, Kenji le comentó que tanto él como su familia esperaba que se le pueda otorgar el indulto humanitario a su padre.

“ Kenji me dijo que él y su familia esperaban que algún día su padre pudiera recibir el indulto humanitario ”, expresó el exmandatario.

Sin embargo, Kuczynski aseguró que él ya tenía en mente indultar a Alberto Fujimori y que no existió concertación alguna con Kenji, ya que su accionar fue motivado por razones humanitarias.

“Yo tenía en mente que él cumpliera su sentencia en casa. Era muy difícil de hacer porque no había la legislación y por eso decidí explorar la vía del indulto humanitario (...) No hubo ninguna concertación (para el indulto) porque en la campaña dije que me parecía que por razones humanitarias el señor Fujimori y otros reclusos deberían poder cumplir su sentencia en su casa (...) Nos pusimos a trabajar en ello desde mediados de 2017″, argumentó.

El investigado expresidente, quien cumple arresto domiciliario por el caso Westfield Capital (Odebrecht), negó también haber autorizado al exministro Bruno Giuffra para que se ofrezcan obras a cambio de votos contra su vacancia.

“ Esa no era la forma en que operábamos . Los proyectos ya estaban discutidos cuando se prepara el presupuesto”, indicó.

Como se recuerda, el juicio en el que participa Kuczynski como testigo es en contra de Kenji Fujimori a raíz de una presunta compra de votos para indultar a Alberto Fujimori a cambio de evitar la vacancia en 2017.