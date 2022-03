Montoya anuncia que Renovación Popular se tomará mes para evaluar al ministro Condori

El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, se pronunció después de que el ministro de Salud, Hernán Condori, se presentara ante el Pleno del Congreso para responder al pliego interpelatorio que le fue planteado. El congresista anunció que su agrupación le dará un mes al funcionario de Estado para evaluar las respuesta que dio.

”La bancada de Renovación Popular considera que vamos a dar un mes de plazo para verificar las acciones que ha presentado el ministro y comprobar su veracidad y después de eso tomar una decisión”, indicó durante la sesión plenaria de este martes.

En ese sentido, Montoya Manrique enfatizó en que las respuesta del titular del Ministerio de Salud fueron satisfactorias, pero recalcó que van a constatar lo que dijo, y añadió que solicitarán que envíe sus réplicas por escrito.

Esto ocurre luego de que Condori Machado señalara en el Parlamento que él nunca ha recetado el Cluster X2 o agua arracimada, y que este producto no cuenta con propiedades curativas. Afirmó ello pese a que en el pasado promocionó este tipo de elementos en un video publicado en las redes sociales.

“Para precisar —y quiero ser enfático en esto—, nunca he recetado ni vendido ni comercializado ese producto o algún otro producto análogo a ningún paciente. Soy médico cirujano egresado de una universidad nacional y nosotros recetamos los medicamentos que están dentro del petitorio nacional de medicamentos”, dijo el jefe del Minsa.

“No he mencionado en ningún momento que dicho producto tenga propiedades curativas, es decir, que con solo consumo pueda revertir algún tipo de enfermedad. Este producto es solamente agua, no es un fármaco”, añadió durante su interpelación.

Asimismo, Hernán Condori resaltó que este producto tiene autorización de la Digesa con código de registro sanitario, el cual —señaló— se encuentra en condición activa.