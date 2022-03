Waldemar Cerrón sobre Alva: “Tenemos a alguien que alucina ser presidenta”

El vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, hizo un llamado a que desde el Congreso de la República no se dé asidero a los rumores sobre que el Ejecutivo, a través del presidente Pedro Castillo, presentará un proyecto – este martes 15 en la tarde – para el adelanto de elecciones. Advierte que la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, “se alucina presidenta”, pero pidió calma ante lo que será la exposición del jefe de Estado ante el Pleno.

“Se cierra el Congreso, se vaca al presidente, ya tenemos a alguien que alucina ser presidenta, tenemos a alguien que está detrás también. Yo creo que no podemos jugar con esos términos, porque la población no se merece eso. (…) Le pido a los colegas no darles espacio a las especulaciones, hay que ser objetivos”, declaró en los exteriores del Congreso.

Por su parte, María del Carmen Alva envió un oficio al presidente de la República, Pedro Castillo, en el que le informó que el pleno lo recibirá este martes 15 de marzo, desde las 5.00 p. m., para que pueda dar el mensaje que había solicitado. Le pidió, además, que no toque los puntos referidos a la moción de la vacancia presidencial.

Descarta adelanto de elecciones

Waldemar Cerrón se pronunció sobre el anuncio del jefe de Estado de convocar una sesión extraordinaria de Consejo de Ministros esta tarde previo al mensaje que brindará en el Congreso. El mandatario se reúne con su equipo ministerial de 3.00 a 5.00 p. m., según informó de Palacio de Gobierno. El oficialista descartó que el problema de la inestabilidad política se resuelva con nuevas elecciones.