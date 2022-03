Perú Libre impulsa contrarreforma que flexibiliza multas electorales

La Comisión de Constitución del Congreso, presidida por la fujimorista Patricia Juárez, tiene en sus manos otra propuesta de ley de contrarreforma electoral que será discutida este martes a partir de las 9:30 de la mañana.

Se trata de un proyecto de ley que proviene desde el oficialismo. El vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, sustentará hoy una iniciativa que apunta a modificar la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) con el objetivo de reducir abismalmente las multas contra los candidatos que cometan infracciones al presentar sus informes de gastos y aportes de campaña.

Actualmente la Ley de Organizaciones Políticas estipula que los candidatos en Elecciones Generales y Elecciones Regionales y Municipales están obligados a presentar sus informes de aportes y gastos de campaña a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La propuesta de Cerrón “pretende sincerar las sanciones (multas) que son exageradas e irracionales”. Para ello, busca disminuir la cantidad de Unidades Impositivas Tributarias (UIT) que exige la norma vigente.

La LOP sanciona las infracciones leves con una multa no mayor a 10UIT ni mayor a 30UIT. Esto equivale que oscilan entre S/ 44 mil y S/ 132 mil.

Para las infracciones graves, la sanción es no menor de 30 UIT ni mayor de 61 UIT. El proyecto de Cerrón detalla que esto implica una multa entre un rango de S/ 136 mil 400 y S/ 264 mil.

Y para las muy graves la multa es no menor de 61 UIT ni mayor de 250 UIT. El rango en este caso es entre S/ 268 mil 400 y S/ 1 millón 100 mil.

La iniciativa de Cerrón, respecto a infracciones leves pretende reducir la multa a no menor del 10% de 1 UIT (S/ 440) y que no sea mayor de 1 UIT (S/ 4, 400). En las infracciones graves plantea disminuirla a no menos de 1 UIT (S/ 4, 400) y no mayor de 2 UIT (S/ 8, 800) y para muy graves propone un rango de no menor de 3 UIT (S/ 13 mil 200) y una máxima de 6 UIT (S/ 26 mil 400).

Se trata de una norma que reduce de manera radical las sanciones económicas.

“El beneficio que trae (el proyecto) es el fortalecimiento del sistema democrático, el de elegir y ser elegido, ya que con los excesivos montos de las sanciones en que hayan incurrido los excandidatos y que puedan incurrir los próximos candidatos de elección popular, como las organizaciones políticas, al no pagar éstos, los montos de las sanciones serán excluidos de participar en los procesos electorales”, alega la propuesta del vocero de Perú Libre.

La Fiscalía investiga a este partido por el caso “Los dinámicos del centro”. Esto implica una indagación a los gastos de campaña de esta organización política.

Ahora la iniciativa de Cerrón queda en manos de la comisión de Patricia Juárez, donde en los últimos meses se han cocinado una serie de contrarreformas electorales, como, la más reciente, que afecta la intangibilidad de las normas que rigen para las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

La propuesta de ley de Waldemar Cerrón