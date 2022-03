Se producen manifestaciones en los exteriores del Congreso previo al mensaje presidencial

Manifestantes a favor y en contra del Gobierno de Pedro Castillo se han plantado en los exteriores del Congreso previo al mensaje que brindará el jefe de Estado, este martes 15 marzo, a las 5 de la tarde, en el Pleno del Parlamento.

Según ha podido registrar las cámaras de TV Perú, en el cruce de la avenida Abancay y el jirón Junín, se encuentra la agrupación ultraderecha La Resistencia, quienes, por un cordón policial, han sido separados de los seguidores del jefe de Estado, que arengan desde la otra acera.

Como se informó, el presidente de la República, Pedro Castillo, acudirá al Congreso para brindar un mensaje a la representación nacional. Sobre ello, se vienen esparciendo rumores de que el mandatario presentaría ante el Parlamento un proyecto ley para adelantar las elecciones generales.

Fuentes cercanas a La República señalaron que esta iniciativa fue planteada por el mandatario, el último 14 de marzo, ante los congresistas de Perú Libre, pero no obtuvo respaldo. En esa línea, la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros serviría para presentar esta propuesta ante el gabinete y obtener su respaldo.

Aníbal Torres no descarta que Pedro Castillo proponga este martes adelanto de elecciones

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, no descartó que el presidente de la República, Pedro Castillo, anuncie este martes, durante su mensaje ante el Congreso a las 5.00 p. m., la presentación de un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales.

“¿Estaba descartado (el adelanto de elecciones generales)? Yo no he dicho que estaba descartado ni que no estaba descartado. No he dicho eso. Yo lo que he dicho es a buen entendedor pocas palabras. ¿Eso será una sorpresa? No sé”, declaró Torres a la prensa en exteriores de Palacio de Gobierno.

En tanto, el primer ministro reiteró lo expresado el último domingo sobre “sorpresas” en el discurso del jefe de Estado. “Yo estoy hablando seriamente, no en broma. Si he dicho que es sorpresa, habrá sorpresas”.