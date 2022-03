Waldemar Cerrón: “Quieren llevar al presidente al Congreso como un trofeo”

El congresista Waldemar Cerrón mostró su respaldo al presidente Pedro Castillo, quien fue nuevamente citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso para que acuda a brindar sus declaraciones sobre las reuniones en Sarratea.

Para el vocero de Perú Libre, no es que el mandatario se esté negando a responder por las presuntas acusaciones en su contra, ya que ha manifestado que lo hará por escrito, sino que existe un interés en que el jefe de Estado acuda en persona al Congreso para presentarlo como un “trofeo”.

“Yo considero que el presidente está respondiendo y lo está haciendo por escrito. ¿Cuál es el problema con que lo haga de una y otra manera? ¿O no son medios validos? Otra cosa es que lo quieren llevar como un trofeo, en una exhibicion para demostrar una forma de poder. Me parece que no es correcto”, señaló en declaraciones para Panamericana

El último 5 de marzo, el mandatario envió un documento a la Comisión de Fiscalización, en el que informaba a los miembros que no los recibirá en Palacio de Gobierno para responder sobre las reuniones en la casa del jirón Sarratea, y que solo lo hará por escrito.

Sin embargo, el 9 de marzo, este grupo de trabajo del Congreso, presidido por Héctor Ventura, insistió en su pedido e invocó al jefe de Estado a que revalúe su decisión de responder por escrito el pliego de preguntas.

Al respecto, Cerrón señaló que aún falta saber cuál será la respuesta del presidente sobre esta segunda invitación, y aclaró que su posición es que se investigue con el debido proceso.

“Se está indisponiendo al presidente cuando hay temas urgentes en el país. No estoy en contra de la investigación. Que se investigue sea quien sea y caiga quien caiga. Lo nefasto debe abandonar el país, pero con el debido proceso”, agregó.