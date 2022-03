Ética verá este lunes 7 denuncia contra Carlos Zeballos por despedir a trabajadora embarazada

La Comisión de Ética Parlamentaria, presidida por Karol Paredes, tiene programado revisar durante su sesión de este lunes 7 de marzo la denuncia presentada contra el congresista Carlos Zeballos de Perú Democrático por despedir a una trabajadora que se encontraba en periodo de gestación. Este despido se realizó cuando el parlamentario se desempeñaba aún como vocero de Acción Popular.

La sesión del grupo parlamentario se desarrollará desde las 5.00 p. m. Los integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria se reunirán en la sala Francisco Bolognesi del Congreso de la República o de forma virtual a través de la plataforma Microsoft Teams.

Denuncia contra Carlos Zeballos

En febrero pasado, un reportaje de Cuarto Poder reveló que Carlos Zeballos, de la bancada Perú Democrático, despidió a la trabajadora María de Belén Anaya en octubre del 2021 pese a que sabía que ella se encontraba en estado de gestación y que su embarazo era considerado de riesgo. La extrabajadora parlamentaria se quedó sin seguro médico, por lo que se puso en peligro su vida y la de su hijo por nacer.

En respuesta a la denuncia, el legislador se defendió diciendo que cuando hizo efectivo el despido no sabía que Anaya estaba embarazada. Por su parte, la extrabajadora lo desmintió al afirmar que sí le había comunicado su estado de gestación: “He seguido todos los procedimientos correctos. He cumplido con informar todo, no quiero declarar, no quiero hablar, fueron días muy incómodos para mí”, expresó Anaya.

Su despido se produjo el 4 de octubre del 2021. El 6 del mismo mes, María de Belén Anaya envió una carta al congresista pidiéndole que reconsidere su decisión. En la misiva le recordó el nivel de riesgo de su embarazo y le dejó en claro que sí informó de su gestación el 4 de octubre a través de un correo electrónico. Adjuntó pruebas, pero Carlos Zeballos no retrocedió en su decisión y le respondió confirmándole su despido. Esto ocurrió cuando Zevallos aún se desempeñaba como vocero de Acción Popular.