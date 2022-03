RMP sobre Condori: “Ha ensayado una defensa y ha decidido que lo mejor es el ataque”

Tras 23 días de gestión y una moción de censura en su contra, Hernán Condori, ministro de Salud, denunció mediante un video la existencia de “presuntas mafias de todo calibre”. De acuerdo a su testimonio, estas personas estarían envueltas en “consultorías, impunidad administrativa y compras sobrevaloradas”.

Rosa María Palacios señaló que Condori Machado ha desarrollado una defensa de ataque ante la moción de censura, la cual cuenta con el respaldo de Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular.

“(Presuntas mafias) involucrarían a gestiones de Gobiernos anteriores y que deben merecer el rechazo de todos, ya que hoy pretenden desestabilizar la gestión, saboteando la democracia. Hemos detectado algo escandaloso como la intención de contratar una consultoría por más de 300.000 dólares para hacer documentos y directivas, intención que fue frenada por este Gobierno. Además, se detectaron compras sobrevaloradas”, detalló Condori.

Palacios resaltó que, en todo el video, el ministro no dio ningún solo nombre de las personas que integrarían estas supuestas mafias.

En otro momento, el titular del Minsa explicó que, durante la pandemia, las gestiones pasadas hicieron compras sobrevaloradas. Según su denuncia, se adquirieron 383 equipos de oxigenoterapia, lo cual costó S/ 32.490. No obstante, en su gestión se ha pagado S/ 17.200.

La letrada sostuvo que Condori miente. Recalcó que los bienes escasos en pandemia subieron de precio súbitamente por la gran demanda.

Condori dijo, además, tener unas listas que serán enviadas a Contraloría sobre 31 funcionarios investigados por el caso Vacunagate. “En mi gestión nadie tendrá corona y las sanciones se cumplirán sin dudas ni murmuraciones”, sostuvo.

“Ha ensayado una defensa y ha decidido que lo mejor es el ataque (...) Él dice que ha ahorrado, no ha ahorrado, ha comprado al precio de mercado, eso es lo que vale cuando tienes escasez. No puedes seguir con un argumento tan absurdo. No ha ahorrado nada. La enfermedad bajó por la vacunación masiva que se hizo en todo el Perú y que este señor no le muestra mucho entusiasmo. Cuando el bien escasea, es más caro”, explicó la abogada.

Finalmente, Hernán Condori cuestionó las cláusulas de confidencialidad que impiden conocer el precio de las vacunas contra la COVID-19. Asimismo, de seguir en el cargo, se comprometió a no permitir más consultorías y utilizar 1.091 millones para mejorar 37 establecimientos de salud a nivel nacional.

RMP indicó que ese dinero no se gastó a raíz de la pandemia del coronavirus.

“¿No lo van a censurar en el Congreso? ¿De verdad? Creyó que la defensa consistía en atacar y terminó por donde comenzó: ‘Ah, este préstamo lo voy a utilizar yo’”, concluyó.