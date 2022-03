Ximena Pinto sobre oficio que envió a la Contraloría: Yo sentía las presiones de Aníbal Torres

La exsecretaria de Comunicación Social de PCM Ximena Pinto insistió en su versión –ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República– sobre presuntas presiones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para direccionar irregularmente el proceso de designación de la publicidad estatal. Advirtió que ella envió un oficio a la Contraloría para que, a través de control concurrente, revisaran lo que venía ocurriendo ante las presiones que sentía en su entorno.

“Yo misma mandé un oficio a Contraloría, algo que no se hizo nunca en la PCM, yo mismo por primera vez envié un oficio y le pedí a Contraloría que intervengan con control concurrente para que me acompañen en todo el proceso de publicidad justamente porque yo ya veía venir que esto se iba a manejar de forma irregular, justamente porque yo sentía las presiones del premier. Yo no tengo por qué mentir”, explicó ante el grupo parlamentario.

Ximena Pinto denuncia ataques contra su persona

El 24 de febrero, Ximena Pinto se pronunció, a través de las redes sociales, sobre su salida de la PCM luego de denunciar que el primer ministro, Aníbal Torres, pretendía direccionar irregularmente la publicidad estatal en regiones del interior del país: “Nada justifica aceptar aquello que pueda traerte consecuencias legales o procesos administrativos. Me voy de PCM muy decepcionada, pero con mi honradez intacta”, señaló en aquella oportunidad.

