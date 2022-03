Fiscales Castro y Sánchez cometieron falta muy grave por reunirse con Vizcarra, afirma JNJ

En el 2018, las fiscales que pertenecían al equipo que investiga el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, Sandra Castro Castillo y Rocío Sánchez Saavedra, se reunieron con el entonces presidente Martín Vizcarra a fin de pedir asignación especial de seguridad, sin conocimiento de sus superiores. Por ello, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) determinó que las fiscales incurrieron en falta muy grave .

El consejero Aldo Vásquez estuvo a cargo de la ponencia del Procedimiento Disciplinario n.° 037-2021-JNJ, donde se acreditó que las dos investigadas, a quienes se les abrió una indagación en su condición de fiscales provinciales, cometieron un acto de omisión que compromete seriamente los deberes del cargo.

PUEDES VER: Operador de contratos con chinos fue Zamir Villaverde

No obstante, Vásquez indicó que no está acreditado que el encuentro de Sánchez y Castro con Vizcarra “haya supuesto interferencias en sus funciones ”, pues no se han encontrado indicios de que hayan vulnerado “su deber de actuar con objetividad e independencia”.

“El contexto en el que se realizó la conducta cuestionada fue un atenuante debido al caso sin precedentes que estaban llevando, el cual involucraba a magistrados del máximo nivel del sistema de justicia”, añadió Vásquez.

PUEDES VER: Transcribimos declaración de Karelim López a la Fiscalía

MP deberá imponerles sanción “de menor intensidad”

Por ello, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia determinó que las exmiembros del equipo de fiscales que indagan a Los Cuellos Blancos del Puerto incurrieron en una falta muy grave prevista en el inciso 13, del art. 47, de la Ley de la Carrera Fiscal.