Congresista Edwin Martínez niega ser parte de ‘Los Niños’: “No conozco a Karelim López”

Por: Roberth Orihuela Q.

El congresista arequipeño Edwin Martínez Talavera respondió a la acusación que lo involucra en las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo Terrones y la lobista Karelim López Arredondo. De acuerdo a una colaboradora eficaz, el parlamentario formaría parte del grupo ‘Los Niños’, cinco congresistas de Acción Popular que se habrían confabulado con el mandatario para beneficiarse con obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Así también lo deslizó la congresista de Avanza País, Norma Yarrow Lumbreras.

La información la obtuvo el diario La República gracias a una filtración del Ministerio Público. Y es que se deslizó que López Arredondo se habría acogido a la figura de la colaboración eficaz con el fin de mejorar su situación ante una investigación que la Fiscalía de Lavado de Activos abrió en su contra. Ante la posibilidad de ser detenida, prefirió hablar.

López Arredondo habría revelado la existencia de una presunta organización criminal encabezada por el mandatario. Esta se habría extendido por el ministerio y en el Congreso. De acuerdo a la declaración, Castillo Terrones busca recuperar la inversión que hizo y cancelar los préstamos que pidió a empresarios que financiaron su campaña electoral, a través de obras dirigidas desde el MTC.

Para ello, el presidente cuenta con el apoyo de varios funcionarios y hasta se habría involucrado a la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos Rivera. También se nombró a cinco congresistas de la bancada de Acción Popular, a quienes se les denomina ‘Los Niños’. Estos parlamentarios también se beneficiarían con obras en el MTC.

Uno de ellos sería Martínez Talavera. La República conversó con él, pero negó tajantemente cualquier vínculo de corrupción y pidió ser investigado con el fin de demostrar su inocencia. “Quien nada debe nada teme. Yo a la señorita Karelim López no la conozco ni en pelea de perros. No conozco a ningún asesor del presidente. Es cierto que me reuní con él en cuatro o cinco oportunidades. Que se investigue toda mi labor parlamentaria, no tengo miedo”, dijo.

El congresista estuvo cerca del presidente durante la última crisis de gabinete, antes de que se nombre a Anibal Torres Vásquez como premier. “Estuve por el caso de un niño al que el presidente ayudó. Luego (estuve) cuando se pretendía cambiar al gerente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, y ahora último por el gabinete. Al final, el presidente no tomó en cuenta nada de lo que se habló”, explicó Martínez Talavera.