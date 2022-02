Exviceministra del MTC: “No guardo ningún rencor a quienes pretendieron humillarme”

Denuncia. La exviceministra de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) Fabiola Caballero Sifuentes denunció que terceras personas le enviaban “mensajes soeces” al solicitarle su renuncia al cargo.

Asimismo, en un video enviado a RPP, Caballero confirmó su decisión de dejar el MTC, según dijo, porque “obedece a la imperiosa necesidad de evidenciar una realidad que pone en riesgo una realidad que tanto nos está costando construir”.

“Soy una mujer de fe. No tengo nada personal. Me complace haber servido a la patria y no guardo ningún rencor a quienes pretendieron humillarme enviando por terceros mensajes soeces solicitando mi renuncia. Confirman con ello su condición de maltratadores”, aseveró la exfuncionaria.

En otro momento, cuestionó la manera en cómo se estaban dando los nombramientos de funcionarios para conducir las diversas direcciones dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cartera que dirige actualmente el ministro Juan Silva.

”Las designaciones en el periodo de mi gestión como viceministra fueron determinadas por otras instancias en las que se priorizó criterios extratécnicos, más bien políticos. Nunca pasaron por mi despacho, como mandan las normas y las buenas costumbres. Me enteraba de tales designaciones cuando estas se admitían en las resoluciones”, expresó.

También reveló que cuando estuvo a cargo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) se opuso a varios nombramientos y aconsejó que estos deberían ser evaluados por el nuevo superintendente. ”Esta situación causó incomodidad a quienes pretendían este acopamiento (sic) ”, dijo.

Por otro lado, Fabiola Caballero aclaró que “no tienen ningún afán por desestabilizar” al Gobierno de Pedro Castillo. “No tengo poder para tanto, como lo han sugerido algunos personajes políticos ocultando el hecho de que quienes contribuyen a la desestabilización son los propios integrantes del gabinete”, añadió.

Seguidamente, exhortó a los demás servidores públicos de todos los niveles “a defender con hidalguía la institucionalidad” del Estado.