Zoraida Ávalos rechaza supuesta vinculación con José Cavassa: “No lo conozco”

Rechazo. La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se pronunció sobre la supuesta vinculación con el exfuncionario de la ONPE, José Luis Cavassa, quien es investigado por los delitos de crimen organizado, tráfico de influencias y, alternativamente, cohecho pasivo específico, en el caso emblemático de corrupción Los Cuellos Blancos del Puerto.

Al respecto, Ávalos sostuvo que desde que la nombraron en el cargo de fiscal de la Nación “se han tejido muchas leyendas”, por lo que rechazó alguna relación con José Cavassa, quien se mantiene en prisión desde hace tres años.

“En mi nombramiento han vinculado al señor (César) Álvarez, después el señor (Rodolfo) Orellana. Ahora han cambiado, dicen que quien me ha ayudado, según esta leyenda, es (José) Cavassa. Que yo sepa, Cavassa no tiene ninguna investigación con el consejo que me nombró a mí”, declaró durante una entrevista en Latina este domingo.

Seguidamente, la titular del Ministerio Público aseguró no conocer al mencionado. “No lo conozco. Nunca (he tenido una relación con él). No hay nada que me vincule a este señor, ni tampoco con el consejo que me nombró a mí. No hay una investigación al respecto. Por eso me sorprende”, expresó.

Por otro lado, negó que exista de su parte algún tipo de favorecimiento hacia María Zavala Valladares, actual integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y reiteró que son amigas desde la universidad, por lo que decidió inhibirse en su designación.

“Nunca he negado mi amistad con María Zavala. A los amigos no se les niega. Fuimos compañeras en la universidad, cuando yo integré la comisión para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia yo me inhibe de ese caso. No participé en su elección. Yo no la investigo a ella porque ahora no tiene calidad de jurada. Eso no ha pasado por mi despacho”, aseveró.

En otro momento, Zoraida Ávalos se pronunció sobre la denuncia constitucional impuesta en su contra por el procurador Javier Pacheco ante el Congreso por los presuntos delitos de cohecho pasivo, encubrimiento real, tráfico de influencias, abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal. Esto, luego de acusarla de estar vinculada a Los Cuellos Blancos.