Francke: Hay un grupo de asesores que pareciera que son más importantes que el gabinete

El exministro de Economía y Finanzas Pedro Francke se refirió al grupo de asesores del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, e indicó que parece que ellos han alcanzado relevancia en la toma de decisiones dentro del Ejecutivo. Manifestó, además, que esta situación no le parece adecuada.

“Hay un grupo de asesores del presidente que ha adquirido mucha preeminencia en los últimos tiempos y que pareciera que son más importantes que el gabinete en su toma de decisiones ”, declaró Francke en diálogo con la BBC.

Recientemente, el ex secretario general del Despacho Presidencial Carlos Jaico denunció, al momento de dimitir, la existencia de un “gabinete en las sombras” conformado por asesores del mandatario, en referencia a Beder Camacho, Franco Pomalaya, Biberto Castillo, Pablo Hernández, Sandra Paico, entre otros trabajadores de Palacio de Gobierno.

“Entonces”, agrega Francke, “grandes hechos políticos como las entrevistas que dio, los cambios de gabinetes o el trato con el Congreso parece discutirlos más con sus asesores que con sus ministros. Y eso a mí no me parece adecuado ”.

Dificultad para despachar con el presidente

A Pedro Francke también le consultaron sobre si tuvo dificultades para despachar con Pedro Castillo, como la ex primera ministra Mirtha Vásquez, a lo que respondió: “ Un poco, sí. En el sentido de estar pidiendo una reunión, insistir, pedírsela al secretario general, a la secretaria, al jefe de gabinete, a asesores (…) Llegaba a las tres de la tarde y me encontraba con que el presidente ya no estaba”.

Calificó esa situación como “incómoda”, ya que “dificulta la gestión”. “Uno avanza en lo que puede, pero hay cosas que uno tiene que discutir con el presidente necesariamente”, prolongó.

“Es obvio que la posibilidad de que salga o lo vaquen está abierta”

Por otro lado, el exintegrante del gabinete ministerial dijo que no sabe si el presidente Pedro Castillo vaya a terminar sus cinco años de mandato constitucional. Indicó que la posibilidad de que lo vaquen está abierta y lamentó que en el país se saque a un jefe de Estado con 87 votos en el Parlamento.

“Bueno, en el Congreso ya ha habido intentos de vacancia. Y en el Perú, lamentablemente, hoy se saca un presidente con 87 votos. A mi juicio no es lo que dice el espíritu de la Constitución, pero es lo que parece haberse impuesto y el Tribunal Constitucional, lamentablemente, no lo ha aclarado. Es obvio que la posibilidad de que salga o lo vaquen está abierta”, declaró.

Asimismo, el economista contó que no ha hablado con el mandatario tras salir del gabinete. Relató que el día que presentó su renuncia le mandó un mensaje de WhatsApp al presidente expresándole que le gustaría conversar con él y explicar las razones de su dimisión, pero no recibió respuesta.

“Luego nos mandó por WhatsApp a todos un mensaje diciendo que iba a cambiar de gabinete y esa ha sido la última comunicación que he tenido. Espero que haya otra”, culminó.