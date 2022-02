Salhuana sobre el pedido para “que se vayan todos”: “Es una alternativa”

El vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, se pronunció sobre el pedido que viene realizando un sector de la población para “que se vayan todos” (en referencia al jefe de Estado y el Congreso). A esta solicitud se sumó el excandidato presidencial Yonhy Lescano. A su turno, el integrante de APP señaló que es una alternativa, pero que pasa por escenarios donde muchas voluntades tendrían que confluir.

“Es una alternativa, pero el que se vayan todos pasa por una decisión de todos. Que el presidente Castillo renuncie pasa por una decisión particular, en eso no podemos tener mayor injerencia; podemos pedirle o exhortarle, pero finalmente eso ya pasa por una decisión personal. Lo otro, la vacancia es una decisión que pasa por 87 votos, pero que debe tener un sustento constitucional y no una arbitrariedad como lo que planteó la congresista Patricia Chirinos”, declaró Eduardo Salhuana a Exitosa.

En este sentido, Salhuana descartó que en este momento sea viable una nueva moción de vacancia presidencial: “Yo veo, en este momento, una vacancia tal y como establece la hermenéutica parlamentaria (poco probable) por las decisiones del TC, porque este te pide una razón objetiva y acreditada, una razón vinculada a temas de corrupción que haga indigna la continuidad en el ejercicio de la presidencia de la República”, agregó.

Piden que se vayan todos

El último domingo, el ex candidato presidencial Yonhy Lescano se pronunció sobre la crisis política protagonizada por el presidente de la República, Pedro Castillo, el Congreso de la República y diversos líderes políticos que alientan a una posible vacancia presidencial. Instó al jefe de Estado a convocar nuevas elecciones si persisten los problemas.