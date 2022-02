Jorge Muñoz: “Tercer gabinete en seis meses demuestra que este gobierno no tiene norte”

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció sobre la nueva crisis ministerial generada en el Ejecutivo tras la renuncia de Mirtha Vásquez a la presidencia del Consejo de Ministros. Sostiene que la necesidad de conformar un tercer gabinete en seis meses de gestión demuestra que el gobierno de Pedro Castillo no tiene un norte definido.

“Creo que se tienen que tomar correctivos, estamos a seis meses y nos vamos por el tercer gabinete. Nunca antes en la historia, que yo recuerde, hemos tenido que estar pensando en un tercer gabinete en seis meses. Eso nos dice que este gobierno no tiene norte y eso me hace pensar que cuando uno gobierna se tiene que parar en dos pies y estos deben ser capacidad e integridad. La falta de capacidad es evidente, pero también una falta de integridad. Eso hace que no tengamos norte”, declaró a los medios.

En este sentido, Jorge Muñoz instó al jefe de Estado a corregir el rumbo de su gestión y abrirles las puertas a los mejores especialistas del país para ayudarlo: “Hago un llamado al presidente para que convoque a los mejores cuadros porque esta es una crisis severa. Si esta crisis no se soluciona va a traer consecuencias muy severas más adelante, por eso el llamado a solucionar y a corregir esta situación”, agregó.

Pedro Castillo: “He decidido renovar el gabinete”

El último lunes, el presidente Pedro Castillo anunció que reconformará su Consejo de Ministros. El jefe de Estado agradeció a la ex primera ministra Mirtha Vásquez, así como a los titulares de las diferentes bancadas.

“Como siempre he anunciado en mis intervenciones, el gabinete está en constante evaluación. Por tal motivo, he decidido renovarlo y conformar un nuevo equipo. Agradezco el apoyo de Mirtha Vásquez y ministros de Estado. Seguiremos por el camino del desarrollo por el bien del país”, dijo Castillo Terrones en un tuit.

El mandatario dio este pronunciamiento pocos días después de la renuncia de Avelino Guillén, quien dimitió a la cartera del Interior tras no recibir el respaldo del mandatario en las desavenencias con el excomandante general de la Policía Nacional, Javier Gallardo, en el tema de los ascensos en dicha institución.