Castillo sobre cambio de Constitución: Tiene que estar de acuerdo a las nuevas sociedades

El presidente de la República, Pedro Castillo, expresó que la Constitución tiene que estar de acuerdo a las nuevas sociedades que han surgiendo en el país desde 1993, tras ser consultado por el periodista Fernando del Rincón el motivo por el cuál le urge reformar la Carta Magna Peruana durante la entrevista en Palacio de Gobierno.

“¿Usted sabe de qué año es esta Constitución? Es del 93. Los tiempos han cambiado, ¿no le parece? Entonces, de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a las nuevas sociedades también tiene que estar su Constitución”, respondió el jefe de Estado.

Asimismo, indicó que una nueva Constitución le debe dar espacio a los ciudadanos de los pueblos y velar por una verdadera descentralización.

Por otro lado, el mandatario mencionó que, si bien ha sido elegido por la actual Constitución, no va a quebrantar el pedido de la población de cambiar la Carta Magna a través de la vía democrática.

“Yo he sido elegido con esta Constitución. No voy a quebrar el pedido de la población, pero tampoco voy a quebrantar la normatividad de la Carta Magna. Esta se dará por la vía democrática”, señaló el presidente Pedro Castillo en CNN.

Pedro Castillo admite que no se formó para ser político ni presidente

En la primera parte de una tensa entrevista con el periodista de CNN Fernando del Rincón, el presidente Pedro Castillo insistió en que está en proceso de saber lo que es gobernar.

“Hay un proceso de aprendizaje, yo nunca pasé por una luna de miel como se han dado en los demás gobierno... Nunca me formé para político, yo no fui entrenado para ser presidente”, indicó. Según Castillo, el Perú es como su escuela.

“El Perú no es su escuela para aprender a ser presidente”, replicó el periodista. “Lo va a seguir siendo”, contestó Castillo. “ Para mí la escuela es hacer las cosas bien, corregir lo que está mal y hacer las cosas para bien de todos los peruanos... Eso no quiere decir que me voy a pasar todo mi gobierno aprendiendo. Ya basta de eso ”, afirmó.

Cuando Del Rincón le preguntó si terminará su mandato con todos los escándalos que se han presentado en los casi seis meses de su gobierno, Castillo respondió: “Por supuesto”.

Y cuando se le recordó que el Congreso ya lo quiso vacar, el mandatario dijo que se trata de un sector del Legislativo. “No todos se prestan al juego”, anotó.