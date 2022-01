Las respuestas de Castillo que no resolvieron las interrogantes de Hildebrandt, Lúcar y Del Rincón

Pedro Castillo Terrones, presidente del Perú, ha sido un personaje muy reservado con los medios de comunicación. Pero en los últimos días ha brindado entrevistas para dos medios nacionales y uno internacional, como muestra de su apertura hacia la prensa, que le consultó sobre los cuestionamientos que rodean su gestión.

La primera entrevista, que fue publicada el pasado viernes 21, fue la del semanario Hildebrandt en sus trece, en donde el jefe de Estado dio algunas respuestas que no dejaban claro el panorama con respecto a las decisiones que iba a tomar o los personajes que lo rodean.

Cuando Castillo fue consultado sobre si consideraba que “necesita ministros más enérgicos en Ambiente y Transporte”, el también profesor de escuela no dio una respuesta concreta y solo contestó: “Déjeme evaluarlo”.

En otro momento, al mencionarle que Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, cree ser su jefe, el mandatario se libró de una respuesta concisa y dijo: “Eso tendrá que preguntárselo a él”.

Durante la campaña presidencial, el presidente Castillo Terrones ha sido acusado de avalar —o al menos mirar con simpatía— los mandatos de Cuba y Nicaragua. Así también, ha sido señalado como “comunista”.

En esa línea, César Hildebrandt le preguntó si creía que Cuba era una dictadura comunista, a lo que él respondió: “Yo tengo que ser respetuoso de la política exterior y respetar la soberanía de los países”.

Del mismo modo, el periodista inquirió si el jefe de Estado opinaba que “Nicaragua es una versión depravada del sandinismo de los años 70″, pero el representante del partido del lápiz solo dijo: “Mantengo lo que le acabo de responder”, aludiendo a su comentario anterior.

Ante ello, Hildebrandt incluso le dijo que se estaba lavando las manos “olímpicamente” al no dar una respuesta que clarifique sus puntos de vista, pero el presidente, nuevamente, fue evasivo.

“ No me estoy lavando las manos. No me gustaría que otro país se entrometa en la política del Perú”, manifestó.

Por otra parte, el mandatario fue consultado por su ideología, y él atinó a decir lo que ya ha mencionado anteriormente durante la campaña: ”Soy un hombre del pueblo”.

Castillo también expresó abiertamente que se iba ”a reservar el derecho de responder” cuando fue interrogado sobre si mantiene su conservadurismo en temas como el aborto o el matrimonio igualitario. No obstante, acotó que había un proyecto de ley que se estaba trabajando desde el Consejo de Ministros.

Castillo no tiene una posición concreta sobre seguridad ciudadana

El domingo 23 de enero, el presidente dio su segunda entrevista a un medio local. En diálogo con Exitosa, el presidente no concretó su respuesta con respecto a la seguridad ciudadana.

Cuando el periodista Nicolás Lúcar cuestionó sobre el tema, el mandatario solo respondió que era algo que se trataría en la próxima sesión de Consejo de Ministros. “Van a haber sorpresas esta semana”, acotó.

Presidente Castillo asegura no recordar visita de empresarios

El último lunes 24 de enero, Castillo Terrones brindó una entrevista para CNN en español y, entre las diversas preguntas sobre los presuntos actos de corrupción cometidos en su gestión, el periodista Fernando del Rincón le consultó sobre los empresarios que visitaron el inmueble de Breña.

No obstante, el miembro de Perú Libre contestó de forma escueta: “No recuerdo nombres”. De esta manera, dejó el asunto sin aclarar.

Del Rincón también enumeró los cuestionamientos que ha tenido el presidente en estos seis meses de mandato, como por ejemplo la presunta interferencia en los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas.

A su vez, el jefe de Estado solo señaló que todas son ”especulaciones” y que “la verdad saldrá a la luz”.