Castillo: “Si el derrame hubiera sido culpa del Gobierno estarían todos los días macheteándonos”

El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró este lunes que si el derrame de petróleo en las costas peruanas hubiera sido responsabilidad de su Gobierno y no de Repsol, un sector de la prensa estaría “macheteándolos”. Ante ello, el jefe de Estado también advirtió un “silencio absoluto” tras el desastre ecológico.

“Igual que a ustedes les duele a mí también me duele ver cómo se contamina, cómo se hace lo que se quiere y al final no se dice nada. Si esta contaminación fuera por parte del Gobierno o de un pescador ya estuviéramos nosotros allá todos los días en las páginas y en las pantallas macheteándonos, pero como es de estas empresas que están al otro lado (extranjero) y que siempre quieren a un trabajador marginado y un pescador marginado, pues hay un silencio absoluto”, dijo Castillo Terrones durante un encuentro con pescadores en Chorrillos.

En ese sentido, el mandatario aseveró que su gestión hará que la refinería La Pampilla de Repsol, que cuenta con un historial de 32 infracciones, acate las consecuencias “penales, civiles y administrativas” que se le impondrán.

PUEDES VER: Fujimori y De Soto se pronuncian sobre derrame de Repsol a más de una semana del desastre

“Desde el Gobierno digo que se va a hacer que esta empresa cumpla con sus responsabilidades penales, civiles y administrativas porque de eso se trata. No es la primera vez que Repsol hace esto con el país”, agregó Pedro Castillo en referencia al derrame de 2013.

En dicho año, La Pampilla brindó información inexacta ya que señaló que se habían filtrado 7 barriles cuando en realidad fueron 190. La multa, de 250.000 soles, incluyó el hecho de no controlar eficientemente el impacto.

Ministro Ramírez: “A una empresa sin comportamiento ambiental se le tiene que sancionar”

El ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, se refirió en relación a una sanción a Repsol, que es responsable del derrame de 6.000 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla. El titular del Minam también deslizó la posibilidad de una cancelar la licencia.

“Nosotros vamos a llevar un paquete de normativas al Legislativo y no vamos a permitir que ninguna empresa, no solo Repsol, no asuma la contaminación que desarrolla dentro de sus actividades. (...) A una empresa que no se alinea y no tiene un comportamiento ambiental se le tiene que sancionar y, finalmente, cancelar las licencias”, señaló en diálogo con Exitosa.