Vásquez sobre suspender la licencia de Repsol: “Estamos evaluando los aspectos legales”

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, señaló que la empresa Repsol no puede desmarcarse de su responsabilidad frente al derrame de 6.000 barriles de petróleo al mar de Ventanilla ya que en nuestro país opera la “responsabilidad objetiva” que establece que toda empresa que realice labores riesgosas debe asumir cualquier daño que se genere producto de su labor. Adelantó que se vienen revisando los aspectos legales para determinar sanciones.

“Nosotros estamos evaluando los aspectos legales, todavía no se puede decir que se va a suspender la licencia ya que eso va a depender mucho de la evaluación que hagamos sobre los términos legales bajo los que está operando la empresa y qué tipo de sanciones e infracciones se están cometiendo. Eso determinará cuáles son los mecanismos legales que vamos utilizar, pero en efecto estamos revisando toda esa parte”, declaró a RPP.

En esta línea, Vásquez Chuquilín aclaró que para el Gobierno no existe duda alguna sobre la responsabilidad de Repsol: “Esto está en investigación, pero lo cierto es que hay una controversia porque la empresa quiere argumentar de que no tendrían responsabilidad porque atribuyen eso a un oleaje anómalo que no les fue notificado a tiempo, pero para nosotros es un tema indiferente porque en nuestro país funciona la responsabilidad objetiva que significa que cualquier persona natural o jurídica que haga labores riesgosas como esta tiene que asumir responsabilidad por cualquier hecho dañoso que se produzca indiferente a lo que pase. Ellos no pueden aducir que no tienen responsabilidad, tiene toda la responsabilidad y eso nos llevará a pensar las consecuencias en sanciones e indemnizaciones”, agregó.

Gran impacto del derrame de petróleo

El derrame de petróleo en Ventanilla, registrado el último sábado 15 de enero, no solo ha afectado a los bañistas y residentes de la zona, sino que también ha perjudicado a la biodiversidad marina del lugar. A través de redes sociales, diversos cibernautas dieron a conocer la grave situación y pidieron ayuda.

Según el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp), el derrame de petróleo afectó la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras-Islotes de Pescadores y la Zona Reservada de Ancón. Desde el Gobierno advierten que el plan de contingencia de Repsol fue tardío. El presidente Pedro Castillo condenó el desastre ecológico y señaló que no habrá impunidad. Los daños durarán hasta 20 años.