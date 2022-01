Pedro Castillo: “Cerrón ha entendido que por encima de todo está el país”

El presidente Pedro Castillo comentó sobre la relación que tiene con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Aseguró que el exgobernador regional de Junín “ha entendido que por encima de todas las cosas está el país”. “Yo no le debo nada a nadie, tampoco él me debe. Pero yo soy consciente de que para llegar a ser gobierno tienes que ser militante de un partido. Y también el partido tiene que ser consciente de que yo asumiendo el gobierno ya no soy presidente del partido, soy presidente de todos los peruanos. Las puertas están abiertas para el doctor Cerrón y para todos los partidos”, prolongó.

Información en desarrollo...