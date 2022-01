Castillo: Habrá quienes griten “muerte a Castillo”, pero acá estoy; no he venido a dañar a nadie

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se refirió a las personas que desconfían de él y a aquellos que durante la campaña electoral dijeron que iba a expropiar los bienes de los empresarios y que iba a implantar un gobierno marxista leninista. El jefe de Estado señaló que nada de eso era cierto y que el tiempo les ha dado la razón.

“Creo que el tiempo nos ha dado la razón. A la población le pusieron muchas cosas en la pantalla, hasta en las redes, diciendo que Pedro ha venido a expropiarte, a quitarte tu casa. Y es todo lo contrario. Mira cómo está la economía, mira cómo hemos terminado el 2021″, expresó el mandatario durante una entrevista con Exitosa.

También hizo alusión al episodio en donde Rafael López Aliga, líder de Renovación Popular, pidió su muerte en un mitin público, así como al mensaje que publicó recientemente un periodista en el que solicitaba que alguien atente contra la vida del dignatario peruano.

”Siempre van a haber personas gritando ‘muerte a Castillo”, que por las redes insinúan que quieren hacer algo con la vida misma, pero acá estoy. No he venido a hacer daño a nadie, he venido a contribuir como un ciudadano más”, manifestó Castillo.

El presidente indicó que ha llegado al Gobierno para que los peruanos estén sanos y para recuperar la economía. Dijo también que espera trabajar con el Congreso y otras autoridades para “masificar el gas, que es un grito del pueblo”.

Elecciones 2022

Asimismo, Castillo Terrones aseguró que su gestión va a garantizar que las Elecciones Regionales y Municipales de octubre se lleven a cabo de la mejor manera, como “un acto democrático”. “Necesitamos que postulen personas que no tengan problemas con la justicia ni estén relacionados a actos de corrupción”, precisó.

Por último, señaló que quiere que su gobierno “sea transparente por dentro y por fuera” y que si alguien tiene algo que encarar a su administración que no lo haga por las redes sociales, ya que tiene las puertas abiertas de Palacio.

Cabe recordar que el Ejecutivo aún no brinda la lista de quienes se reunieron con el jefe de Estado en la casa de Breña.