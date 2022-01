Comandante General de la PNP: “No creo que Avelino Guillén haya solicitado mi retiro”

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Javier Gallardo Mendoza, se refirió a un supuesto conflicto con el ministro del Interior, Avelino Guillén, por no aceptar su propuesta de pase a retiro de algunos generales de la PNP. Esto se dio durante un operativo contra la venta de celulares robados en Las Malvinas este jueves.

Gallardo, además, dijo desconocer que el titular del Ministerio del Interior (Mininter) haya pedido su salida tras las mencionadas discrepancias teniendo en cuenta que la asignación de altos cargos, según dijo, es parte de la función del comandante general.

“La asignación de cargos de los señores generales y, en realidad, de toda la oficialidad de la PNP y del personal de suboficiales es una atribución exclusiva del comandante general de la Policía. Yo no creo, porque a mí no me lo ha hecho saber; no creo que el ministro (Avelino Guillén) por esa razón, por el cumplimiento de una función que me corresponde, haya solicitado mi retiro . No creo eso”, manifestó a la prensa.

Según un informe de IDL-Reporteros, publicado en diciembre pasado, el general de la PNP presentó a Guillén una lista de 20 generales que podrían retirarse en su institución. Sin embargo, el ministro identificó al menos a cinco que estaban considerados entre los mejores de la institución.

Avelino Guillén, por su parte, adelantó que la asignación en los cargos de los altos mandos policiales será resuelta por el presidente Pedro Castillo. En ese sentido, Gallardo descartó que su planteamiento requiera la firma de otros altos mandos.

“La ley faculta al comandante general, él es el responsable de la administración del recurso humano dentro de la PNP y otros. Por eso (...) presenta su propuesta al ministro del Interior y él, a su vez, traslada esa propuesta al presidente de la República (…) No es cierto que se requiera la firma de otros oficiales para presentar la propuesta ”, añadió.

Vásquez: “Guillén es muy respetuoso de la autonomía de la Policía”

Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez señaló, durante una conferencia de prensa este miércoles, que más allá de tener el cargo de ministro de Estado, Avelino Guillén mantiene el respeto por la institucionalidad de la PNP.