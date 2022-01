Alva sobre Asamblea Constituyente: “Nosotros desde el Congreso no lo vamos a permitir”

La titular de la mesa directiva del Congreso, María del Carmen Alva, se refirió a las intenciones de algunos parlamentarios de mandar a referéndum la conformación de una Asamblea Constituyente a fin de redactar una nueva Constitución. Alva consideró que dicha iniciativa es ilegal e inconstitucional. Por tanto, aseguró que desde el Parlamento no se permitirá.

“Que quede claro a toda la población: acá no hay ningún límite del derecho a hacer un referéndum. Ya está claro que solamente en casos de reforma constitucional tiene que pasar por el Congreso sí o sí. Ya hemos dicho que la Asamblea Constituyente que quieren hacer algunos congresistas, y que vienen en mensajes del Ejecutivo es ilegal. Eso es lo que es inconstitucional, sería un golpe de Estado y eso es lo que nosotros desde el Congreso no vamos a permitir ”, dijo para RPP.

Asimismo, en cuanto a la ley que limita el referéndum que podría aprobarse próximamente por insistencia mencionó que se trataría únicamente de una interpretación de lo que ya está estipulado.

“Es simplemente interpretar lo que ya está: que cualquier tema de referéndum para la modificación de una Constitución, sea total o parcial, pasa necesariamente por el Congreso, y eso está en el artículo 206. No entiendo cómo pueden tergiversar las cosas, informar mal, un ministro de Justicia, pero ya estamos acostumbrados a sus declaraciones”, agregó.

Finalmente, la titular del Congreso se refirió a las últimas declaraciones del ministro de Justicia, Aníbal Torres, en donde decía que “la democracia representativa no puede suprimir la democracia directa”, y expresó que no se está limitando ningún derecho.