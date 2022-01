Cevallos sobre Salaverry en Perupetro: “Quien debe dar explicaciones es el ministro de Energía y Minas”

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, evitó valorar la designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perupetro, luego de que el nombramiento fuese cuestionado en razón de que este no contaría con la experiencia necesaria para desempeñarse en el cargo. En esa línea, consideró que quien debe dar explicaciones es el ministro de Energía y Minas, Eduardo González.

“Yo no he analizado las atribuciones, ni el currículum del Sr. Salaverry para poder abrir un juicio exacto para decir si tal señor tiene competencias o no. Así que de manera prudente no abro un juicio categórico. Creo que quien debe dar las explicaciones, es quien han tomado la decisión, en este caso el ministro de Energía y Minas, y el presidente”, declaró a la prensa.

Por otro lado, el legislador Diego Bazán de Renovación Popular señaló que el excongresista Daniel Salaverry no cumple con el perfil técnico para estar en la dirección de la compañía estatal de hidrocarburos. Ante ello, anunció que promoverán una moción de interpelación contra titular del Minem.

PUEDES VER: Promoverán moción de interpelación contra titular del Minem por designación de Salaverry en Perupetro

Al respecto, Cevallos pidió que el tema no sea utilizado políticamente: “El Congreso tiene las atribuciones para hacer investigaciones e interpelaciones como corresponde, pero espero que estas no tengan un carácter político, sino para realmente transparentar las cosas. (…) Si empezamos a enrarecer el clima político, las cosas se complican y no permite al Ejecutivo trabajar con toda la potencia que se necesita”, agregó.

Contraloría verificará cumplimiento de requisitos en designación de Salaverry

Este último domingo, tras los constantes cuestionamientos por la designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perupetro, la Contraloría anunció que investigará si en efecto el excandidato a la presidencia cumple con los requisitos para ocupar dicho cargo.

Por medio de su cuenta de Twitter, la Contraloría General de la República confirmó que nombrará un equipo especializado para realizar las investigaciones respectivas.

PUEDES VER: Contraloría verificará cumplimiento de requisitos en designación de Salaverry en Perupetro

“Acreditaremos equipo de control que verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos conforme a ley para la designación del presidente de Perupetro”, compartió en redes sociales.