Susel Paredes sobre inicio de investigación a Castillo: “Es urgente reformar el artículo 117 de la Constitución”

La congresista Susel Paredes del Partido Morado se pronunció sobre la apertura de una investigación fiscal al presidente de la República, Pedro Castillo. Advierte que los antecedentes impiden que un jefe de Estado sea realmente investigado durante su mandato y, por ello, pidió que desde el Congreso se modifique el artículo 117 de la Constitución para que un mandatario en funciones pueda ser acusado por organización criminal y corrupción.

“Este delito (tráfico de influencias) no está en el artículo 177 de la Constitución. Este artículo es importante porque dice que un presidente solo puede ser procesado por traición a la patria, impedir las elecciones o disolver el Congreso ilegalmente. Por eso, la bancada morada presentó un proyecto para que, en el 177, se le procese directamente por delitos relacionados a organización criminal, delito de corrupción de funcionarios, cohecho pasivo propio e impropio, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Tiene que modificarse este artículo sino lo que va a pasar es que él va a seguir el proceso, pero no va a poder salir de la presidencia”, declaró a Canal N.

Este martes, se conoció que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió abrir investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo, por presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión por las visitas a la casa de Breña y a Palacio de Gobierno de la lobista Karelim López y las subsiguientes adjudicaciones de contratos en Provias Descentralizado y Petroperú en la compra de Biodiesel.

En esta línea, Susel Paredes adelantó que no apoyará una nueva moción de vacancia presidencial que se apoye en este inicio de investigación fiscal contra Pedro Castillo, ya que, para ella, no es la vía correcta para retirarlo del cargo: “Estamos en esta situación de que la única manera de sacar al presidente es vacarlo, pero esa no es la vía adecuada para sacarlo. Si el presidente es delincuente, que se le acuse durante su periodo también por estos delitos. Entonces, se le acusa, se le condena y se le saca”, agregó.

Partido Morado presentó un proyecto al respecto

A inicios de diciembre, la bancada del Partido Morado en el Congreso presentó un proyecto de ley de reforma constitucional para que un presidente de la República pueda ser acusado por delitos como organización criminal y corrupción de funcionarios mientras aún se encuentre durante su periodo.

La iniciativa lleva las firmas de los tres legisladores que conforman la bancada: Edward Málaga-Trillo, Susel Paredes y Flor Pablo.

PUEDES VER: Pedro Castillo se presenta en la ceremonia por apertura del año judicial 2022

El documento propone que el artículo 117 de la Constitución Política sea modificado, ya que, actualmente, contempla que un jefe de Estado solo puede ser acusado durante su función por delitos como traición a la patria; impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso —a excepción de los casos contemplados en el artículo 134 de la Constitución—; e impedir su reunión y funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y otros organismos del sistema electoral.