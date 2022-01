Silva Santisteban sobre el Congreso: “Ni siquiera han podido ser obstruccionistas”

La excongresista Rocío Silva Santisteban opinó sobre la actitud del Congreso de la República durante estos cinco meses de periodo parlamentario. En diálogo con La República, consideró que el Parlamento no ha sido fiscalizador ni obstruccionista, sino que ha tenido un desempeño “muy limitado”. Al respecto, sostuvo que la institución legisladora estuvo encapsulada en temas “que no son nada prioritarios” y se han preocupado por instalar comisiones que hasta la fecha no funcionan.

“Han tenido un trabajo muy limitado. Yo diría, en términos generales, que ni siquiera han podido ser obstruccionistas. Han fallado en sus objetivos. En ese sentido, este Congreso me parece muy disperso, encapsulado en temas que no son nada prioritarios. Han hecho una serie de comisiones que no funcionan”, dijo la exlegisladora del Frente Amplio a este diario.

Asimismo, Silva Santisteban mencionó que si bien este Congreso, que está compuesto en su mayoría por bancadas de oposición al Gobierno, ha sido tan incompetente que no ha logrado vacar al presidente Pedro Castillo, pese a tener lo votos necesarios para lograrlo.

“Este Congreso está marcado por una mayoría. Si sumamos el sector de Acción Popular, que es obstruccionista, con el fujimorismo, Renovación Popular y Avanza País, tenemos una mayoría que pudo ser más obstruccionista si hubieran tenido ese objetivo. O sea, tienen ese objetivo, pero como todo funciona mal y no son competentes en eso, incluso su esfuerzo por vacar y por presentar diversas mociones de censuras, no han sido eficientes. O sea, ni siquiera son eficientes en ser malos”, expresó.

No obstante, destacó la posición de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, que cuestionó las iniciativas legislativas de carácter declarativas que se proponen en el Parlamento. “Eso me parece importante”, reconoció.

Perú Libre y la vacancia

En otro momento de la conversación, Rocío Silva Santisteban cuestionó el papel de la bancada de Perú Libre. Al respecto, criticó que la agrupación oficialista no haya logrado presidir grupos de trabajos trascendentes para el Gobierno como la Comisión de Constitución o la de Presupuesto.

“Como persona de izquierda, me parece y creo que es importante cuestionar que Perú Libre, que es la bancada mayoritaria, no haya podido tener ninguna de las comisiones más importantes como son la Comisión de Constitución, de Presupuesto. Eso es verdaderamente terrible para una bancada con tantas personas”, comentó.

Del mismo modo, criticó la actitud de Perú Libre que, pese a ser la bancada oficialista en el Congreso, no siempre han respaldado las decisiones del jefe de Estado. Mencionó que, ante otro escenario de vacancia presidencial, será difícil determinar si defenderá a Pedro Castillo o jugará en pared con la oposición. En ese sentido, deslizó que muchos congresistas actúan de manera pragmática y no de acuerdo a sus principios.