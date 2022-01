César Combina vuelve a FP, partido al que renunció en 2015 para no “manchar” su carrera

El excongresista César Combina anunció su regreso a Fuerza Popular, donde será precandidato para la alcaldía de Lima. En un video publicado en su cuenta de Twitter, el antropólogo señaló que buscará una “candidatura de unidad” con miras a tentar el sillón municipal.

Sin embargo, a pocas horas de conocerse su nueva decisión, los usuarios en redes sociales no tardaron en recordarle el motivo de su salida del partido naranja en el 2015, la cual manifestó a través de una carta dirigida a Keiko Fujimori.

PUEDES VER Combina señala que postulará como precandidato a la alcaldía de Lima con Fuerza Popular

“Por mis principios y valores no me queda otra salida que renunciar a Fuerza Popular. Esto porque no puedo ser cómplice de dirigentes cuestionados por corrupción, lavado de activos, abuso de autoridad y hasta terrorismo”, escribió en parte de su texto el exparlamentario.

Esta posición se contradice, además, con la actual situación que cumple la lideresa del partido con el que va a candidatear a la alcaldía de Lima. Actualmente, Keiko Fujimori es investigada por el presunto delito de lavado de activos por el caso Cócteles.

César Combina: carta de renuncia a Fuerza Popular en el 2015.

En una entrevista para Epicentro, el excongresista, además, señaló que fue “uno de los primeros que denunció a Joaquín Ramírez” y que por esto optó por no inscribirse en Fuerza Popular. “Cuando uno enfrenta las mafias, tiene que estar al tanto de que las mafias no tienen color, no están solo en la izquierda o solo la derecha”, añadió.

Combina ha sido, durante los últimos meses, opositor al Gobierno del presidente Pedro Castillo, y ha apoyado los intentos golpistas del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, participando en las marchas organizadas a favor de la vacancia presidencial.

Además, antes de pertenecer al partido liderado por César Acuña, con el que llegó a ocupar un escaño en el Congreso, también fue parte del Partido Popular Cristiano (PPC).