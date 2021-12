Ruth Luque sobre diálogo en Las Bambas: “Vamos a colaborar, fiscalizar y garantizar que se cumplan los compromisos”

La parlamentaria de Juntos por el Perú (JP) Ruth Luque aseguró que tratará de garantizar el cumplimiento de los compromisos que se den entre el Poder Ejecutivo y las minas de Las Bambas con las comunidades. Luque mencionó que este será la finalidad de su participación en la mesa de diálogo del corredor minero sur de Chumbivilcas, en Cusco.

“Vamos a colaborar, fiscalizar y garantizar que se cumplan los compromisos que de ahí deriven. También colaborar para que aquellas cosas que sean viables se puedan encaminar. Vamos a evitar que explosione una nueva situación de violencia”, dijo para Exitosa.

La congresista advirtió que existe mucha expectativa en la población respecto a este tema e hizo hincapié en que se necesita una mayor participación por parte de los gobiernos regionales, los cuales deberían ser más activos.

“Hay mucha expectativa en la población. Se necesita conversar y que las comunidades puedan entender qué cosas se pueden concretar y cuáles no. También se necesita la participación de gobiernos locales y regionales , ellos deben participar de manera estratégica”. aseveró.

Finalmente, Luque agregó que la población no tiene total confianza en los funcionarios y que esto representa un problema de consideración que tiene que revertirse.

“Quiero señalar que, en este ámbito, la población no confía en los funcionarios. La población desconfía porque a veces les dicen ‘A’ y luego hacen otra cosa. Creo que es un tema que tiene que cuidarse”, sostuvo.

Las Bambas: reunión del jueves será clave para el futuro del corredor minero del sur

Los días de tregua en el corredor minero del sur aún no han logrado que las operaciones de la minera Las Bambas reinicien. La reunión pactada para el 30 de diciembre entre los comuneros de Chumbivilcas y la premier será decisiva. Mirtha Vásquez confirmó que acudirá a la zona de conflicto.

En los últimos días, luego de que las comunidades desbloquearon la vía, la minera apenas pudo transportar algunos insumos. Erick Ramos, secretario del Sindicato de trabajadores de Las Bambas, sostuvo que ante el clima de incertidumbre no se puede avanzar más. “Hemos hablado de esto con la empresa. Nos dicen que no pueden llevar más personal porque si el 30 (de diciembre) no se logra un acuerdo, no se podrá evacuar a los trabajadores”, subrayó.