Fiscal Norah Córdova reconoce que realizó las publicaciones de su Facebook contra Castillo

La fiscal provincial titular que investiga el caso Petroperú, Norah Córdova Alcántara, reconoció este viernes 24 de diciembre que realizó desde su cuenta de Facebook las publicaciones contra la candidatura del presidente, Pedro Castillo, en el que afirma que el mandatario encabeza un Gobierno de “terroristas y corruptos”. La representante del Ministerio Público indicó que la difusión de los mensajes se efectuó en el mes de junio cuando Castillo no asumía el cargo de Jefe de Estado.

Norah Córdova tras ser consultada sobre las publicaciones dijo que “esas publicaciones, el cual dice no al comunismo, lo hice en un contexto de mi vida privada, no como fiscal, no dentro de mis funciones. Si era fiscal cuando escribí eso, pero yo no estaba investigando a nadie”.

Durante la entrevista, la fiscal justificó que la Constitución otorga el derecho de expresarse libremente como ciudadana. “No es una página donde yo tengo que dar cuenta sobre mis funciones como fiscal, es una página de Facebook privada donde la Constitución me da el derecho que como persona yo pueda tener una opinión. Ahora esa publicación ha sido en el mes de junio”, Apuntó.

“Luego el señor presidente salió electo y mis respetos hacia él. Yo, como fiscal provincial no tengo la facultad de poder investigarlo, no soy la Fiscal de la Nación, no tengo esa prerrogativa, entonces a mi me dicen que yo estaría actuando con parcialidad porque resulta que al haber emitido esa publicación en el Facebook yo voy a ir contra el presidente de la República, eso no puede hacer porque yo estaría abusando de mi cargo”, añadió.

Noticia en desarrollo.....