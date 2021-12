Pérez Tello: “La vacancia es la única puerta abierta que existe, pero no puede forzarse”

Con cinco meses en el poder, una moción de vacancia por incapacidad moral fallida, el presidente de la República, Pedro Castillo, enfrenta un nuevo escándalo que pone en duda sus capacidades éticas. René Gastelumendi, conductor de Grado 5 por Epicentro TV, señaló que hay una nueva posibilidad de sacar del poder al jefe de Estado del poder mediante la inhabilitación en virtud del antejuicio político estipulado en los artículos 99 y 100 de la Constitución.

Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia, advirtió que la acusación constitucional sí está validada por la Carta Magna, pero está limitada por el artículo 117. “El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso o pedir su reunión y funcionamiento”.

“Si bien es cierto, el presidente, según el artículo 99, sí puede ser acusado constitucionalmente, esto es con el vencimiento del periodo (...) La vacancia es la única puerta abierta que existe, pero no puede forzarse. Yo sí descartaría la posibilidad del artículo 99 y 100”, explicó.

No obstante, la exministra de Justicia acotó que el Legislativo podría modificar el artículo 117, aunque esto desnaturalizaría la figura en debate, la cual busca dar un contrapeso a los poderes del Estado.

“El espíritu detrás del artículo 117 es permitir al presidente gobernar con un Parlamento de oposición”, indicó.

Pérez Tello aclaró que las figuras de la vacancia presidencial, referéndum y reforma constitucional deberían resolverse jurídicamente a la brevedad posible; de lo contrario, será la misma ciudadanía quien podría tomar acciones.

Pese a que el Tribunal Constitucional sería el encargado de zanjar el tema jurídicamente, el Congreso de la República también tendría una responsabilidad política, así lo comentó el conductor de LR+.

Ante ello, la abogada recalcó que existen normas que podrían ser resueltas por el organismo liderado aún por Marianella Ledesma como la reforma constitucional.

“No esperemos que dos millones firmas de un lado y dos millones del otro lado se enfrenten en las calles”, invocó.

La excongresista por el Partido Popular Cristiano (PPC) alegó sentir vergüenza por los actos de Castillo Terrones.

“A mí me avergüenza todos los días. Aunque no estoy de acuerdo con las formas en que se presentó la vacancia, sí creo que cada día que pasa su situación es más débil por actos propios, no por los que están al frente”. concluyó.