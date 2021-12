Pedro Castillo: quién es Samir Abudayeh, el proveedor que lo habría visitado semanas antes de ganar una licitación

Un reportaje periodístico evidenció la reunión que mantuvo el presidente de la República, Pedro Castillo, con un proveedor de Petroperú que ganó una millonaria licitación a pocos días de haberse encontrado en Palacio de Gobierno.

Según el programa dominical Panorama, el 18 de octubre desde las 9.00 a. m. ingresaron Hugo Chávez, gerente general de Petroperú; Samir Abudayeh, empresario comercializador de Biodiesel; Gregorio Saenz, miembro de la Junta Nacional de Palmicutores; y Karelim López. El encuentro duró poco más de una hora y contó con la presencia del jefe de Estado.

El contrato fue sellado 18 días después del encuentro, luego de cambiar las reglas del juego y cancelar la convocatoria internacional para presuntamente favorecer a la empresa Heaven Petroleum Operators S. A., liderada por Abudayeh.

¿Quién es Samir Abudayeh?

Samir George Abudayeh Giha es un empresario peruano que ejerce como proveedor del Estado. Es, además, gerente de grifos de la capital y gerente de Heaven Petroleum Operators S. A., empresa que el 28 de octubre ganó una licitación con Petroperú de $ 74 millones por 280.000 barriles de biodiesel.

El biodiesel es un tipo específico de combustible que se obtiene de la soya o de la palma.

¿A qué se dedica la empresa HPO, dirigida por Samir Abudayeh

Heaven Petroleum Operators S. A. (HPO) es una empresa que se desempeña en el mercado de hidrocarburos y biocombustibles en el Perú. Se desarrolla principalmente en la producción y comercialización de Biodiesel, glicerina, combustibles líquidos, combustibles de aviación, GLP, BNV, GNC y otros productos derivados de hidrocarburos.

PUEDES VER: Empresario ganó contrato con Petroperú luego de visitar Palacio de Gobierno

El CEO de Heaven Petroleum Operators S. A. es Samir Abudayeh Giha, quien es también socio fundador y accionista de todas las empresas de HPO CORP.

¿Cuál fue el pronunciamiento del gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo?

El gerente general de Petro Perú, Hugo Chávez Arévalo, ha negado conocer al empresario proveedor de biodisel Samir Abudayeh, gerente de Heaven Petroleum Operators, así como a la asesora Karelim López, pese a que el registro de visitas de Palacio señala que los tres estuvieron reunidos con el presidente Pedro Castillo el pasado 18 de octubre en horarios muy similares.

“ Enfáticamente, yo declaro no conocer a estas personas, y no me he reunido con estas personas. Yo estoy reuniéndome con el presidente cada semana, cada 10 días, porque estamos trabajando un programa que se llama Petrobalón Popular, que próximamente vamos a salir con un precio de balón (por el) que va a salir favorecido toda la mayoría”, declaró Chávez en entrevista con Latina.

No obstante, resulta extraño que figure el ingreso del gerente de Petroperú a reunión con Castillo entre 9.27 a. m. y 11.10 a. m., y que para el mismo día aparezca la visita de Abudayeh entre las 9.25 a. m. y las 10.53 p. m., y la de López, quien ingresó a las 9.21 a. m. y abandonó Palacio a las 10.54 p. m.