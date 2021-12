Luis Valdez: Si APP tiene que vacar a un presidente por corrupto, lo va a hacer

El secretario general de Alianza Para el Progreso (APP), Luis Valdez Farías, sostuvo que su bancada apoyaría una eventual moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo si se llegara a comprobar que existen pruebas de corrupción.

“ APP, una vez que vea que existe una prueba, ya sea un testigo o un colaborador eficaz, va a ser inflexible. Si tiene que vacar a un presidente por corrupto, lo va a hacer” , aseveró en dialogo con RPP.

Valdez precisó que la reunión que mantuvo el mandatario con el empresario Samir Abudayeh y el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, genera dudas de haberse realizado un proceso limpio de licitación.

“Vamos a ser implacables, inflexibles cuando haya un hecho de corrupción. Yo he sido gobernador y no se estila que el titular de la entidad tenga que reunirse con proveedores del Estado. Eso no solo genera dudas en los demás participantes del proceso, sino es un claro direccionamiento o parcialidad en los procesos” , expresó.

Asimismo, saludó a la Contraloría por el anuncio de que iniciará una evaluación de los procesos de compras y recalcó que Alianza Para el Progreso esperará a que el Ministerio Público realice las investigaciones pertinentes para poder tomar una decisión en base a ello.

“Al momento que tengamos la certeza de que hay un hecho de corrupción, APP apoyará con la vacancia y con lo que tenga que hacer. De ninguna manera tenemos que acostumbrarnos a vivir con presidentes corruptos” , añadió.

Moción de censura contra Gallardo

Valdez comentó también que APP impulsará la censura del ministro de Educación, Carlos Gallardo, luego de la filtración de la prueba nacional para docentes.