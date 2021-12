Chávez: Soy una persona de diálogo, pero eso no implica abrazar a quien te grita en el Pleno

La congresista y ministra de Trabajo, Betssy Chávez, declaró que su renuncia a la bancada de Perú Libre, presentada el último jueves 16 de diciembre, se debe a que dejaron de existir puntos de coincidencia entre el grupo parlamentario y ella. Asimismo, señaló que el detonante para tomar dicha decisión fue el abrazo entre los legisladores Guido Bellido y María del Carmen Alva.

Al respecto, expresó que si bien se considera una persona dialogante y conciliadora, eso no implica ir a abrazar a la persona con quien discutes en el pleno del Congreso o tranzar los acuerdos bajo la mesa.

“Yo soy una persona de diálogo, una persona conciliadora, pero no implica que vayas a abrazar con quien te estás gritando en el Pleno”, dijo Chávez en conferencia de prensa.

Por otro lado, indicó que una bancada oficialista está para ayudar a la gobernabilidad de un mandato. No obstante, mencionó que, en los últimos periodos del Congreso, la agenda de los debates del Pleno “trabajan en pared” con los grupos de derecha “más rancios del país”.

“Cuando la gente elige a un presidente, lo elige con una bancada. Esta está para ayudar a la gobernabilidad, está para ser el ente reflexivo en el debate del Pleno, pero en los últimos tiempos se ha convertido en un trabajo en pared con la derecha más rancia del país. Ya no se lograba diferenciar la que uno consideraba que era de izquierda. No te vas insultar con alguien en el Congreso y luego darle un abrazo. No hay forma”, dijo.

Las renuncias son un tema estrictamente de conciencia, afirma Chávez

En otro momento, la ministra Betssy Chávez se refirió a los rumores sobre otras posibles renuncias dentro de la bancada de Perú Libre. Al respecto, comentó que no tiene certeza de ello. En ese sentido, explicó que no se ha reunido con otros miembros del grupo parlamentario para desistir en bloque. “Esto es un tema estrictamente de conciencia”, dejó en claro.

Asimismo, indicó que la fractura de Perú Libre, más que un quiebre, se debe a la ausencia de liderazgo dentro de la bancada.

“Más que quiebre, diría que hemos tenido eventos que han podido evitarse y se han podido evitar a medida que los liderazgos tomen el papel de líderes. Sin embargo, tanto en la bancada como en el partido, hemos tenido liderazgos ausentes. (...). Si tenemos líderes de la bancada que miran por encima del hombro y no te permiten dialogar, entonces no encuentras más avances”, puntualizó.