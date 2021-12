Torres: Los que perdieron las elecciones buscan encontrar responsabilidades para vacar al presidente

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, mencionó que quienes perdieron las Elecciones Generales 2021 están detrás del presidente de la República, Pedro Castillo, tratando de adjudicarle responsabilidades para poder vacarlo. Asimismo, el titular del Minjus se refirió a las reuniones del jefe de Estado en su casa de Breña y mencionó que no está obligado a registrar reuniones de carácter particular.

“ Lo que pasa es que los vacadores, los que perdieron las elecciones, están en este trabajo intensísimo con la prensa muy desesperada en encontrar responsabilidades del presidente para poder vacarlo, como lo dicen organismos internacionales y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo el ministro de Justicia en entrevista para TV Perú.

Además, Torres explicó la situación en la que se encuentra Pedro Castillo luego de que el procurador Daniel Soria denunciara ante la fiscal de la nación al presidente Castillo por tráfico de influencias.

“Lo que ha hecho este procurador es solicitar una diligencia preliminar de investigación para determinar si ciertos hechos concretos que se citan en los medios de publicación son o no son verdad, lo cual quiere decir que el señor procurador no tiene la necesidad de conocimiento para poder esclarecer los hechos y determinar si tienen o no naturaleza delictiva”, aseveró.

Finalmente, consideró como absurdo el hecho de que se le pida al mandatario que consigne a las personas con las que se reunió, ya que no se tratarían de encuentros oficiales.