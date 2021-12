El silencio de Castillo por las visitas a Breña una semana después del fracaso de la vacancia

Este martes se cumplió una semana desde que la admisión de la moción de vacancia fue rechazada. Somos Perú, Acción Popular, Alianza Para el Progreso y Perú Libre fueron las bancadas que votaron en contra de dicha solicitud porque, durante las rondas de diálogo en Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Castillo les aseguró que iba a rendir cuentas sobre lo que sucedió en las visitas al inmueble de Breña.

Se han cumplido siete días desde que sucedió eso y aún no sale humo blanco de Palacio.

“Un funcionario público está en obligación de facilitar todo para que se transparente. Esa es nuestra recomendación clara y contundente para el Gobierno, el Legislativo y para cualquier funcionario”, respondió en la Plaza Bolívar el congresista de Perú Libre y exprimer ministro, Guido Bellido, cuándo le preguntaron por el silencio del Jefe de Estado sobre este tema.

“Él ha quedado en someterse a la Comisión de Fiscalización. Va tener que verse obligado, le guste o no, de ir al interrogatorio. El que no la debe no la teme. Si él no ha cometido ningún desliz, tranquila que responda”, respondió a La República el vocero alterno de Acción Popular, José Arriola, quién estuvo presente en el diálogo que sostuvo esta bancada con el mandatario el lunes 6 de diciembre en Palacio.

El portavoz de Somos Perú, José Jeri, contó a este diario que la versión que les dio el presidente a su agrupación política, durante la reunión que hubo entre Castillo y la titular de este partido, Patricia Li, es que iba a dar sus descargos en un plazo de 10 días.

“Sin perjuicio de ello, ya he dicho que como bancada esperamos que colabore con las investigaciones en ánimo de esclarecer los hechos. De igual modo, a quienes investigan, la imparcialidad del caso”, comentó Jerí.

Sin los votos de Acción Popular, Perú Libre y Somos Perú, la historia hubiera sido distinta para el gobierno de Castillo durante el debate de la admisión de la vacancia.

El 29 de noviembre el procurador general del Estado, Daniel Soria, solicitó a Palacio de Gobierno una lista de las personas que frecuentaron al presidente en el pasaje Sarratea, donde se encuentra el famoso inmueble de Breña.

Palacio le respondió a Soria que no contaba con esa información. El procurador reiteró su pedido. Sin embargo, hasta la fecha no hay respuesta.

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado exigiendo al Ejecutivo que responda la solicitud del procurador.

“Dado que la Secretaría General del Despacho Presidencial ha informado que carece de la información solicitada, corresponde al primer mandatario informar, mediante declaración jurada, sobre todas las reuniones que sostuvo fuera de Palacio de Gobierno. Cabe indicar que no existe, para este efecto, distinción entre actividades privadas o públicas”, dice el comunicado de la Defensoría.

El jueves el pleno del Congreso debatirá el otorgamiento de facultades a la Comisión de Fiscalización del Congreso para que investigue los hechos en Breña y citen al presidente a dar su versión. Es inminente que esa moción se aprobará, según diversas fuentes parlamentarias.