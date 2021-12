Exviceministra sobre audios: “Si el MTC no se rectifica, mañana tomaré acciones legales”

La exviceministra Verónica Cáceres Fernández rechazó el comunicado publicado y difundido este domingo 5 de diciembre por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre los motivos de su separación de dicha cartera “como parte del proceso de reorganización, transparencia y lucha contra la corrupción que hemos emprendido de manera interna en este ministerio”.

En conversación con La República, la exviceministra de Transportes mencionó “desconocer las intenciones” detrás del comunicado del MTC y aseguró que asumió el cargo con el fin de seguir “la lucha frontal contra la corrupción”.

“Estoy sorprendida de este comunicado, lo cual rechazo rotundamente. Desconozco cuales son las intenciones del comunicado. Lo que sí puedo decir, y tener claro, es que una de las condiciones para participar como viceministra de Transportes fue la lucha frontal contra la corrupción”, declaró a este medio.

Al ser consultado sobre su participación en los audios anunciados por Cuarto Poder donde se revelaría una supuestos arreglos para que pueda asumir como ministra, escuchándose, además, “cobros adelantados”, la exfuncionaria dijo desconocer los mismos y pidió que estos “no sean manipulados para dañar honras”.

“Hoy me enterado de esos audios. No he tenido participación para nada en esos audios. No tenía conocimiento. Rechazo categóricamente este tipo de comunicaciones indebidas. No sé con qué fines lo hará. Yo no tengo nada que ver ”, dijo a La República.

Seguidamente, Verónica Cáceres señaló que “jamás” quiso ser viceministra y que incluso fue el mismo titular del ministerio, Juan Silva, quien se lo había pedido en cuatro oportunidades. “ Él me invito en cuatro oportunidades para ser viceministra , y en la cuarta recién acepto y yo le pedí el compromiso de lucha frontal contra la corrupción porque sabía que era un ministerio muy complejo (….) No quise aceptar ser viceministra, menos en mi pensamiento estaba participar como ministra, para nada.”, añadió.

El MTC aseguró en su comunicado que la separación de Cáceres y la de Lizbeth Huamán, exdirectora de la Oficina de Monitoreo, Evaluación e Impacto, fue para que la entidad “no se manche” con “el accionar de malos elementos que confundieron sus funciones y responsabilidades, cometiendo actos cuestionados por la ley”.

Al respecto, la exviceminitra aseguró que, de no rectificarse el MTC, tomará las acciones legales y administrativas correspondientes.

“Hicieron un comunicado irresponsablemente, acusando a mi persona. Hay más personas involucrado en esos audios . El MTC debería llamar a las demás personas y ver que de que se trata. Este comunicado ha dañado mi buena imagen y reputación, Si no se rectifica el Ministerio de Transportes, mañana (lunes) voy a tomar las acciones legales y administrativas ante este irresponsable comunicado que ha salido ”, aseveró.

Comunicado de Verónica Cáceres respecto al pronunciamiento del MTC