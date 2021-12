Pedro Castillo dará conferencia de prensa para aclarar reuniones en Breña, afirma Patricia Li

El presidente de la República, Pedro Castillo, brindará una conferencia de prensa para esclarecer las presuntas reuniones extraoficiales que mantuvo con empresarios y altos funcionarios en una vivienda del pasaje Sarratea, en Breña, según detalló este viernes la presidenta de Somos Perú, Patricia Li, luego de dialogar con el jefe de Estado en Palacio de Gobierno.

En declaraciones a la prensa, Li calificó la ronda de conversación del mandatario como “positiva”. “Le he pedido, de manera personal, que la gente está inquieta y todo el Perú que nos responda y que nos aclare sobre el tema de Breña y el presidente me ha dicho buenamente ‘sí lo voy a aclarar y voy a salir en prensa para hacer esto’. Esta reunión ha sido positiva” .

“No me ha adelantado nada; me ha dicho que va a hacer una conferencia de prensa y va a informarlo a todo el mundo y todo el Perú. Eso hemos venido a exigir”, agregó.

De igual manera, Patricia Li indicó que el lunes 6 se ha citado a los diferentes líderes políticos para presenciar los descargos del jefe de Estado.

“No va a estar solo, vamos a estar todos los partidos políticos para ver esta agenda del país. (...) Hoy día él me ha prometido que va a salir a declarar porque sino estaría incumpliendo lo que estamos conversando” , añadió.

Somos Perú no apoyará por ahora vacancia de Pedro Castillo, asegura Li

Patricia Li también aseveró a la prensa que Somos Perú no respaldará la vacancia presidencial de Pedro Castillo “mientras que no se comprueben” actos de corrupción en el Gobierno.

