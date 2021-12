Urresti: No estoy con Castillo, pero la vacancia en este momento no es lo adecuado

El excandidato presidencial por Podemos Perú Daniel Urresti comentó que, a pesar de discrepar con el desempeño de Pedro Castillo como presidente de la República, no se encuentra a favor de la vacancia. En diálogo con Canal N, resaltó que no es el momento adecuado, ya que no se ha realizado el proceso de investigación.

“Así como no estoy con Castillo, entiendo que irse a la vacancia, en este momento, no es lo adecuado cuando no tenemos el final de las investigaciones” , mencionó.

Urresti, además, sostuvo que la moción de vacancia presentada por la congresista Patricia Chirinos no se puede comparar con la interpuesta años atrás contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. “Había comprado los votos para que no lo vaquen. Es diferente”, dijo.

El también exministro del Interior aseveró que la intención de algunos parlamentarios es llevar al jefe de Estado al Congreso.

“El hecho es que el presidente no va a ir. Así consigan los 52 votos, el presidente enviará a su abogado (...) No habla con la prensa, no habla con nadie. ¿Y va a ir al Congreso? No va a ir” , afirmó Urresti.

Asimismo, opinó sobre la revelación de reuniones clandestinas que mantuvo Castillo, en un domicilio ubicado en pasaje Sarratea, en el distrito de Breña.

“(...) Él se pone su sombrero, se lo baja y no ve a nadie. Tú le quitas el sombrero y abajo está con la gorrita” , dijo.

Finalmente, recalcó que es tarea del poder Legislativo y Ejecutivo generar estabilidad en el país. En ese sentido, cuestionó la iniciativa de Chirinos.