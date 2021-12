Espinosa-Saldaña asegura que Congreso aún no responde demanda sobre cuestión de confianza

El pasado 22 de octubre, el Poder Ejecutivo presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de interpretación auténtica sobre la cuestión de confianza que fue aprobada por el Congreso, recurso legal que fue aceptado seis días después de manera unánime, pero hasta ahora el Parlamento no da respuesta alguna.

El magistrado del TC Eloy Espinosa-Saldaña señaló, en comunicación con Nada esta dicho, que el Poder Legislativo no ha respondido la demanda presentada por el Gobierno, y que, si bien no han pasado los 30 días útiles que tienen como plazo, no faltaría más de una semana.

PUEDES VER: Nuevas maniobras que apuntan a regular la cuestión de confianza

El abogado, quién es el ponente que vio la demanda de inconstitucionalidad, aseguró que una vez recibido el descargo del Parlamento solicitará audiencia en un plazo de tres días (por temas de formalismos), pues ya cuenta con “una base cotejada con el tema” y espera que sus colegas “estén dispuestos” a tratar el tema con celeridad.

Cabe recordar que el Ejecutivo pidió declarar inconstitucional toda la norma, ya que “por razones de forma y fondo” contravienen las disposiciones de la Constitución Política del Perú de 1993 y la Ley orgánica del Tribunal.

Magistrado asegura que no regular la vacancia por incapacidad moral fue un error

Con la estabilidad política del país pendiendo de un hilo tras la moción de vacancia presentada por Patricia Chirinos en contra del presidente Castillo, Espinoza-Saldaña afirma que no haber regulado dicho mecanismo el año pasado fue un error.