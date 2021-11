Alejandro Soto sobre admisión de la vacancia: “Cuatro congresistas de APP estamos de acuerdo”

El congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Alejandro Soto, manifestó a La República en esta bancada son cuatro los parlamentarios que votarán a favor de la admisión de la vacancia presidencial. Incluso, se animó a deslizar la posibilidad de que serán más.

“Cuatro congresistas de APP estamos de acuerdo. Yo creo que hay más. Yo creo que por el bien del país y ante un mensaje que no fue esclarecedor (el presidente Pedro Castillo debe ir al Congreso). En ese escenario todo puede ocurrir, también tendrá que someterse a las evaluaciones”, manifestó.

Estos congresistas, según Soto, contándolo a él, Lady Camones, Gladys Echaiz y Roberto Chiabra.

Soto tampoco deja como un tema cerrado que APP no apoye la destitución presidencial. Como se sabe, la semana pasada el presidente de este partido, César Acuña, y el portavoz titular dijeron que esta organización política no iba a respaldar la vacancia de Pedro Castillo. Sin embargo, el reciente mensaje a la Nación del mandatario, respecto a sus visitas en la casa de Breña, ha encrispado los ánimos.

“Es lamentable haber escuchado un mensaje tan corto para un problema tan grande. Ha decepcionado. No ha deslindado de la corrupción. No bastante para deslindar de quiénes son los empresarios y hasta funcionarios que lo visitan. Así como se hizo (en Palacio), debieron haber allanado la vivienda de Breña. Yo eso lo he transmitido semanas atrás”, agregó Soto.

Respecto a lo declarado por Acuña días atrás sobre no respaldar la vacancia, Soto respondió que él “tiene su opinión propia”. Es decir, independiente de los pronunciamientos del presidente de APP, el congresista mantiene su postura particular.

Temprano César Acuña manifestó a Radio Exitosa que con lo sucedido y con lo que han manifestado algunas bancadas, “lo mejor que podría pasar es que el presidente vaya al Congreso y explique lo que ha pasado en los últimos días”.

Según trascendidos, faltan cuatro votos para la admisión de la moción de vacancia. Esto se lo preguntaron a Acuña y él respondió: “Esperamos que en estos días los cuatro que faltan tomen la decisión para que el presidente vaya al pleno del Congreso”.

Precisamente, según Soto, son cuatro y hasta más, los legisladores de APP que darán luz verde a que el mandatario asista al Hemiciclo a dar la cara.