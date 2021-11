Juan Carrasco sobre reunión con Pedro Castillo en casa de Breña: “Son normales y cotidianas”

El ministro de Defensa, Juan Carrasco, consideró que la reunión que sostuvo con el presidente Pedro Castillo en la vivienda de Breña es “normal y cotidiana”. Esto luego de que se conociera, por un reportaje, que el mandatario aún sostiene encuentros con distintos funcionarios en la casa desde donde despachó los primeros días de su gobierno.

El titular del Mindef señaló que las reuniones pueden realizarse dentro de un lugar privado y que por su cargo este tipo de citas deben de “conservar la reserva”. En ese sentido, cuestionó que el reportaje pueda pudiera develar “cuestiones reservadas que conciernen al sector Defensa”.

“Somos muy respetuosos del trabajo que realiza la prensa, pero definitivamente en otros tiempos y gobiernos son reuniones normales y cotidianas que se pueden realizar dentro o fuera de un lugar privado. Por el tema de lo que se trata en esas reuniones, desde mi posición como ministro de Defensa, nosotros trabajamos todo lo que es el sistema de defensa de la nación y por lo tanto debemos conservar la reserva de ese tipo de reuniones”, declaró Carrasco en entrevista para Exitosa.

Del mismo modo, el titular de la cartera de Defensa señaló que acudió solo a la vivienda de Breña y que no ha tenido conocimiento de la llegada de alguien más. “Yo he estado solo y definitivamente no ha habido otra persona conmigo”, añadió.

Pedro Castillo se reunió con funcionarios en vivienda de Breña

Este último domingo 28 de noviembre, un reportaje presentado por Cuarto Poder evidenció que el presidente Pedro Castillo aún recibe invitados en su hogar ubicado en el distrito de Breña. Estas acciones reiterativas fueron muy criticadas desde el inicio de su gobierno, pues evitan la transparencia y el registro público que el presidente debe mantener.