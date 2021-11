IEP: 35% considera que lo peor del Congreso es que no le interesa la gente y solo piensan en ellos

Una tercera parte de los peruanos considera que lo peor del Congreso de la República es que a sus integrantes no les interesa la gente y solo piensan en ellos al momento de plantear medidas y tomar decisiones, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada para La República.

Frente a la pregunta asistida: “En su opinión, ¿qué es lo peor del actual Congreso?”, el 35% de encuestados cree que solo les importa sus interesas y no el de los peruanos . Asimismo, el 28% opina que lo peor del Parlamento es la falta de gente capacitada, mientras que el 21% considera que no dejan gobernar al Ejecutivo y el 11% que malgastan el presupuesto que tienen.

Contrario a ello, ante la incógnita: “En su opinión, ¿qué es lo mejor del actual Congreso?”, el 27% considera que no tienen nada de positivo. Mientras tanto, el 25% señala que lo mejor es que controlan las acciones del presidente de la República, Pedro Castillo; el 21% fiscaliza bien a los ministros y el 13% no sabe y no opina al respecto.

Encuesta IEP. Foto: La República

Aprobación del Congreso

El sondeo reveló, además, que el 75% de la ciudadanía desaprueba el trabajo que realiza el Parlamento, desde que inició su periodo el último julio. Esta cifra se mantuvo igual en relación al mes anterior.

Por el lado contrario, la investigación detalló que solo el 21% de peruanos aprueba la gestión del Congreso de la República , mismo porcentaje que en la encuesta del último octubre. Además de ello, el 4% no sabe u opina sobre el tema.

Encuesta IEP. Foto: La República

Aprobación de Pedro Castillo

En la encuesta del IEP se mostró también que el 25% de la ciudadanía le da el visto bueno a la labor que realiza el jefe de Estado desde que juró en el cargo el último 28 de julio. El número disminuyó en relación al mes anterior, en el que Castillo Terrones alcanzó un 35% de aceptación.

Por otra parte, en el sondeo actual, el 65% de peruanos desaprueba la gestión del presidente de la República, Pedro Castillo. Esto significa un aumento considerable en comparación a la investigación de octubre, donde el 48% no le daba el visto bueno a la labor de mandatario.