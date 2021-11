Eduardo Salhuana: “La moción de vacancia carece de fundamento constitucional y jurídico”

El año pasado, en diversas oportunidades, los voceros de Alianza para el Progreso (APP) aseguraron que su bancada no iba a apoyar la vacancia contra Martín Vizcarra, pero luego no fue así. En esta entrevista, Eduardo Salhuana, portavoz de APP, explica por qué no se repetirá esa historia con la moción de vacancia contra Pedro Castillo.

El líder de APP, César Acuña, dijo que no apoyarán la vacancia. ¿Qué nos garantiza que en estas semanas que vienen, previo al debate de la admisión de la moción, no cambien de parecer?

Creo que el hecho de estar hablando de vacancia presidencial, como si fuese un mecanismo ordinario o normal que puedes usarlo de manera continua, es una práctica que no le hace bien al país. Y contribuye a generar mayor inestabilidad política y, por consiguiente,inestabilidad económica. No puede formar parte de nuestro diario debate el tema de la vacancia. Por eso es que nos oponemos.

¿Qué opina del texto de la moción de vacancia?

La moción de vacancia, tal como está planteada con sus argumentos presentados por la congresista Patricia Chirinos, carece de fundamento constitucional y jurídico. El argumento central es que el presidente no tiene la capacidad, no dirige bien y que hay procesos supuestamente de corrupción con el exsecretario de Palacio (Bruno Pacheco). En suma, que el presidente no tiene la capacidad para desempeñarse, pero el presidente puede tener esa condición y eso no es causal de vacancia por incapacidad moral permanente.

¿Cuántos piensan como usted en la bancada de APP?

La mayoría, creo. Todavía no nos hemos reunido, lo vamos a hacer con motivo del debate del 7 de diciembre y ahí tendremos una posición unitaria. Por ahora, de lo que hemos declarado y el presidente del partido, entendemos que todos los colegas de la bancada son de la misma opinión.

¿Incluyendo a Gladys Echaíz y Roberto Chiabra?

Yo creo que sí. Ellos entienden que esta es una medida que tiene que ser justificada con hechos y debe tener una fundamentación jurídica. No lo he conversado específicamente con ellos.

Pero el vocero alterno de Renovación Popular, Alejandro Muñante, declaró que ellos lo están evaluando.

En todo caso, ellos no han firmado la moción de vacancia y seguro se lo han pedido.

¿Pero cómo podemos estar seguros de que esta vez APP no se sumará luego a la vacancia como sucedió el año pasado con Martín Vizcarra?

Lo que vale aquí son los principios y valores democráticos que tenemos nosotros. Nosotros decimos esto porque entendemos que la inestabilidad que han dado los políticos en los últimos cuatro años le causó muchos problemas al país. ❖