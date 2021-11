Pleno del Congreso aprueba interpelar al ministro de Educación, Carlos Gallardo

El Pleno del Congreso de la República admitió este jueves la moción de interpelación que presentó el congresista de Avanza País Diego Bazán el cual propone interpelar al ministro de Educación, Carlos Gallardo. El parlamentario hizo la solicitud luego de que se denunciara la filtración de las respuestas del examen de Nombramiento Docente 2021.

La moción de Bazán Calderón, quien instó al titular del Minedu a renunciar antes de una eventual censura, recibió 53 votos a favor, 51 votos en contra y 6 abstenciones.

“Aquella decisión, la de suspender el proceso de evaluación y no declarar la nulidad, demuestra que el ministro no está a la altura de las circunstancias, que no tiene un sentido de prioridad ni de urgencia, y que, por ello, debería considerar él mismo su renuncia y no esperar a que el Congreso, pasada la interpelación, continúe con la censura”, expresó Diego Bazán en su intervención.

¿Qué preguntas deberá responder el ministro Carlos Gallardo?

El pliego interpelatorio contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo, consta de 10 preguntas: