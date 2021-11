Torres responde a Fiscalización: No tuve injerencia en la suscripción del contrato con Cenares

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, envió un documento al presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, Alejandro Aguinaga, donde aclara que no tuvo ninguna injerencia en las contrataciones que realizó la empresa de su hermano con el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).

“Mi persona desconoce y no está pendiente de las actividades económicas que como empresario realiza mi hermano Víctor Antonio Torres Vásquez. Igualmente, desconozco a los servidores que laboran en Cenares, con quienes no cruzo ni he cruzado palabra alguna en ningún momento” , expresa el titular del Minjus en el documento.

Según la denuncia revelada por la abogada Mónica Yaya, la empresa Aldem SAC, cuyos apoderados son el hermano y sobrino de Aníbal Torres contrató con el Estado cuando ya este se encontraba en el Poder Ejecutivo. Según lo revelado, el contrato fue para prestar servicios al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).

Al respecto, el ministro de Justicia reiteró que, al tener conocimiento de las actividades de la empresa de su hermano, se comunicó con las entidades correspondientes para que analizaran la validez de los contratos: “El 30 de julio de 2021 fui nombrado ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos (Res. Suprema n.° 85-2021-PCM). Enterado que Cenares y ALDEM SAC suscribieron el Contrato n.° 798-2021- CENARES/MINSA8 el 12 de agosto de 2021, de inmediato oficié al OSCE, a la Contraloría, y al propio Cenares para que se pronuncien sobre la validez o invalidez de dicho contrato”.

Cenares inicia procedimiento para anular contrato

El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) anunció que ha iniciado un procedimiento para declarar la nulidad del contrato con la empresa Aldem SAC, cuyos accionistas son el hermano y el sobrino del ministro de Justicia. Al respecto, indicó que la oficina estatal no fue informada de que la compañía estaba imposibilitada de firmar contratos con el Estado.

En comunicado de prensa, Cenares detalló que la buena pro a la empresa Aldem SAC, que acreditó como representante a su gerenta general, Olinda Luzmila Ayala Díaz, se otorgó el 22 de julio del 2021, antes del cambio de Gobierno. Luego de dos semanas, el 12 de agosto se suscribió el contrato, cuando Torres ya ejercía el mando de la cartera de Justicia.