Torres calificó de “irresponsables” acusaciones por presuntas contrataciones a parientes en su gestión

El ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Aníbal Torres, señaló que las acusaciones en su contra por supuestamente haber tenido injerencia para favorecer en el contrato de la empresa de su familiar con el Estado —ya que esto se produjo cuando él ya había jurado en la cartera que dirige— son “aseveraciones irresponsables” y que están promovidas por “golpistas”.

“Los golpistas y su prensa aliada creen que la ley me prohíbe tener hermanos y cuñadas con quienes no he cruzado una palabra sobre sus actividades económicas ni con las entidades con quienes las realizan”, publicó en su cuenta de Twitter.

Enseguida, continuó: “Afirman que he favorecido a parientes en el ejercicio de mi función como ministro. Recomiendo que lo antes posible presenten a todos los peruanos y peruanas las pruebas, siquiera una, sobre esas aseveraciones totalmente irresponsables”.

Torres se pronunció en su cuenta de Twitter. Foto: captura

PUEDES VER: Contraloría investigará contratos de la empresa del hermano de Aníbal Torres con Cenares

Como se informó, la expresidenta del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) Mónica Yaya dio a conocer a la Comisión de Fiscalización del Parlamento que el hermano del actual ministro de Justicia Víctor Torres Vásquez contrató con el Estado cuando Torres ya era titular de la cartera.

“Habrán tomado conocimiento del contrato que ha firmado la empresa Aldem SAC, cuyo apoderado es el hermano del ministro de Justicia, Aníbal Torres Vásquez, un contrato por 14 millones de soles que fue firmado en agosto del 2021, cuando el señor Aníbal Torres ya era ministro de Justicia”, precisó.

Expresidenta de la OSCE afirmó que contrato fue con el Cenares

Según declaró Mónica Yaya en su momento, el contrato fue para prestar servicios al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).