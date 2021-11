Bancada de APP no apoyará moción de vacancia presidencial, dice Eduardo Salhuana

Eduardo Salhuana, vocero de Alianza para el Progreso, señaló que su bancada no apoyará la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo que viene impulsando la congresista de Avanza País y tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos. El legislador de APP indicó que respaldarán el fortalecimiento de las instituciones.

“Ha sido una moción y una propuesta totalmente sorpresiva, no esperamos, nos agarró fríos a todos los congresistas. APP ha sido claro en nuestras declaraciones de no compartir esta propuesta de vacancia presidencial nosotros no vamos a respaldar iniciativas de esta naturaleza , creemos que hay que respaldar el fortalecimiento de la institucionalidad en el país y eso pasa por respaldar la elección popular”, enfatizó.

Además, el parlamentario Eduardo Salhuana advirtió que hablar de vacancia presidencial es “quebrar todo el orden constitucional vigente”.

“El tema de la vacancia presidencial tiene que ser por situaciones de extrema gravedad, que pongan en riesgo la estabilidad política del país o que sea una evidencia concreta de actos penales de corrupción”, manifestó.

Moción de vacancia presidencial: ¿Qué dijo la congresista Patricia Chirinos?

Durante el pleno del Congreso, la tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Patricia Chirinos, mostró un documento anunciando que ya tenía lista la moción de vacancia presidencial e instó a sus colegas a firmar el pedido para que sea puesta en debate.

“ Vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo, aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial necesitamos las firmas de 26 congresistas, no tengan miedo colegas, luchen conmigo y muestren su lealtad al pueblo”, señaló.

¿Cuántos votos se necesita para vacar al presidente?

Si bien una moción de vacancia presidencial requiere de como mínimo 26 firmas para ser presentada ante el Congreso, la admisión del pedido de destitución debe estar respalda por un mínimo de 52 parlamentarios.

Por su parte, para vacar al presidente en funciones, la moción necesita de 2/3 del número legal de parlamentarios, es decir 87 votos.