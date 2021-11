RMP sobre filtración de examen docente: “El responsable político sí es el ministro”

El pasado sábado 13 de noviembre, al menos 250.000 maestras y maestros participaron en la Prueba Única Nacional para el Concurso de Nombramiento docente 2021; sin embargo, el portal Epicentro TV denunció que las respuestas del examen circulaban por diversas redes sociales. Aunque el Sutep pidió la anulación de la evaluación, el ministro de Educación, Carlos Gallardo, ha afirmado que el proceso continuará.

Rosa María Palacios señaló que nuevas revelaciones han demostrado que la difusión del examen ha sido masiva.

“Una academia de preparación, a través de unos de sus capacitadores y creyendo advertir que ese examen que circulaba era falso, lo transmitió a 2.500 profesores en todo el Perú. Les dijo: ‘No se preocupen, es falso’, pero era el verdadero”, comentó.

Tras las denuncias, el titular del Ministerio de Educación (Minedu) ha alegado que la filtración es responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INE). Mediante un comunicado a la opinión pública, la cartera informaba que irregularidades han sido hechos focalizados, por lo que los cambios se harán donde la Fiscalía encuentre evidencias.

Asimismo, Carlos Gallardo no descartó dar un paso al costado. “Si esta polvareda donde hay intereses de sectores conservadores, obstruccionistas, continúa, y mi presencia afecta al Gobierno, no tengo ningún inconveniente”, declaró a las afueras de Palacio.

La letrada sostuvo que Avanza País ya recoge firmas para interpelar al ministro de Educación para que responda por “irregularidades ocurridas en la aplicación de la Prueba Única Nacional de la Evaluación Docente 2021″.

Pero, ¿cuál es el problema? Palacios recordó que el presidente de la República, Pedro Castillo, y el ministro Carlos Gallardo se han opuesto sistemáticamente a la prueba docente.

“Lo más probable es que la filtración del examen haya ocurrido hace varias semanas porque, de acuerdo a varios expertos, si la hubiera filtrado el INEI, no hubiera salido en un formato de Word. Esto ha ocurrido en un ámbito magisterial ¿Quién está detrás de provocar un boicot, un sabotaje a esta prueba? (...) No se puede a nombrar a maestros que no han pasado la prueba. El responsable político sí es el ministro”, advirtió.

No obstante, el problema más grande del sector educación no es este. Palacios resaltó que el Perú aún no permite el retorno a clases presenciales pese a que los aforos para centros comerciales, restaurantes y vuelos han sido ampliados.

Las proyecciones del Minedu señalan que los alumnos volverán a las aulas desde marzo del 2022, mientras que Mirtha Vásquez, durante su presentación ante el Congreso, dijo que se abrirían en julio.

“El próximo año es mucho tiempo. Estamos hablando de hechos muy graves, de condenar a millones de niños al analfabetismo porque no aprendieron a leer y escribir cuando les tocaba de acuerdo a su edad. El Gobierno parece no tener apuro”, criticó.

Carlos Gallardo ha precisado que “no se trata de empujar a los estudiantes a las aulas porque sí”. RMP comentó que si se espera a poner luz, agua y desagüe a todos las aulas del Perú, será imposible que se comience el retorno a clases en el 2022 o incluso en diez años.