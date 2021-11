Walter Ayala a punto de ser destituido por el Congreso y Juan Silva aumenta rechazos

El ministro de Defensa, Walter Ayala, está a punto de ser destituido por el Congreso, que lo interpelará este martes 16. Las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País. Renovación Popular, Somos Perú, Podemos Perú y los parlamentarios no agrupados tienden a apoyar que sea censurado. El titular de Transportes, Juan Silva, a quien buscan interpelar, se acerca a igual destino.

Ayala debe comparecer ante el pleno del Parlamento este martes para dar explicaciones por las acusaciones de presiones en el proceso de ascenso de las Fuerzas Armadas y cuestionamientos a su carrera policial.

“Queremos que la ciudadanía, que los medios (...) se concentren primero y podamos escuchar claramente la interpelación al ministro de Defensa, porque esta compromete al presidente de la República”, adujo el congresista Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular, para justificar la abstención de su bancada al votar el pedido para interpelar a Silva.

“Cuando uno presenta una interpelación, tiene que hacerla bien pensada, tienes que conversar la posibilidad de que haya votos si es que uno quiere llegar a una censura”, añadió.

Más tarde, su colega naranja Patricia Juárez hablaba de un posible tráfico de influencias en el caso de Ayala y pedía al gobierno tomar decisiones sobre este tema, así como con Silva.

Fujimoristas. Tras abstenerse, piden interpelar a Silva. Foto: Antonio Melgarejo/ La República

En Acción Popular también esperan que el mismo Ejecutivo retire a Ayala y evite la censura.

“En caso de que no haya cambios, vamos a apoyar su censura. Es una decisión ya del presidente realizar los cambios necesarios, como corresponde, en su gabinete”, dice la congresista Karol Paredes, portavoz alterna de los acciopopulistas.

“No esperamos gran cosa de las respuestas de Ayala. Estuvo en diferentes comisiones. Justo porque no ha respondido a nuestras expectativas se procedió a la interpelación. Estamos a favor de interpelarlo y posiblemente la censura en caso de que no se hagan los cambios que estamos sugiriendo”, comenta.

En APP reconocen tener a Silva en la mira desde antes.

PUEDES VER: Bancadas parlamentarias apuntan a posible censura contra Walter Ayala

“La posición que tenemos es contraria al ministro desde el principio de su designación y ya lo sucedido con la remoción injustificada de altos mandos de las Fuerzas Armadas, la bancada ha apoyado a la interpelación y apoyará una probable censura”, anota el legislador Eduardo Salhuana, vocero apepista.

Avanza País ratifica su intención de retirar a los ministros.

“Tenemos al ministro Ayala. Están tratando de copar las Fuerzas Armadas porque tienen un proyecto político totalitario”, dijo su vocera alterna Adriana Tudela, en Willax.

“No hay otra forma. Es un patán. Ayala tiene que irse y de allí Silva tiene que irse”, dijo luego su compañera Norma Yarrow.

En la misma línea continúan los de Renovación Popular. “Ayala no ha aclarado nada. Sí apoyaríamos una censura si se mantiene como se ha mantenido hasta ahora”, anuncia su portavoz, Jorge Montoya.

Somos Perú se mostrado a favor de que se vaya Ayala, incluso con un oficio exhortando al Ejecutivo ha dar ese paso.

En Podemos Perú hay rechazo sobre Ayala y Silva.

“No me gusta adelantar nada, pero van a tener que hacer malabares para demostrar que no son merecedores de la censura. Ambos se han censurado con sus actos”, dice Carlos Anderson, su vocero alterno.

Los tres del Partido Morado también han votado contra ambos ministros hasta ahora.

Para Carlos Zeballos, no agrupado, Ayala no ha sido claro y si sigue así vendría la censura. “Si no hay claridad, pide a legua ser censurado”, expresa.

PUEDES VER: Procuraduría pide se interrogue al presidente Pedro Castillo por denuncias de ascensos

Tendencias sobre censurar a Ayala

Infografía - La República

Del gabinete

Minsa. El titular de Salud, Hernando Cevallos, dijo que si Walter Ayala y Bruno Pacheco “se han excedido en sus funciones, tienen que alejarse”.

Minjus. El titular de Justicia, Aníbal Torres, alegó que “si fuera Ayala, hubiera renunciado”.